Droits TV: le programme TV des prochaines journées de Ligue 1 avec Amazon et Canal+

En plein conflit judiciaire sur les droits TV, la LFP a annoncé ce mardi la programmation des prochaines journées de Ligue 1 avec Amazon, le nouveau venu, et Canal+, qui avait fait part de son intention de ne plus diffuser les matchs.

Des matchs de Ligue 1 seront-ils diffusés sur Canal+ cette saison ? Après l’arrivée d’Amazon Prime Video, qui a récupéré 80% des matchs pour seulement 250 millions d’euros par an, la chaine cryptée a annoncé en juin dernier qu’elle ne comptait plus retransmettre les deux matchs par journée qu’elle avait acquis auprès de BeIN Sports en 2018. Et depuis, la bataille judiciaire fait rage entre les différents protagonistes du dossier des droits TV, la LFP, Canal+ et BeIN Sports pour savoir qui doit payer (332 millions d’euros par an) et diffuser le fameux lot n°3 avec les matchs du samedi soir (21h) et du dimanche après-midi (17h).

PSG-Strasbourg et OM-St-Etienne sur Canal+

Avant la décision très attendue du tribunal de commerce de Nanterre ce jeudi à 14h, la LFP fait comme si rien n’allait changer. Elle a dévoilé ce mardi, 48 heures avant le verdict, la programmation TV des 2e, 3e et 4e journée de Ligue 1. Avec Amazon Prime Video et Canal+.

Lors de la 2e journée, la chaine diffusera PSG-Strasbourg (14 août, 21h) et Lens-St-Etienne (15 août, 17h). Puis, lors de la 3e journée, St-Etienne-Lille (21 août, 21h) et Rennes-Nantes (22 août, 17h). Lors de la 4e journée, les deux matchs sur C+ seront OM-St-Etienne (28 août, 21h) et Lille-Montpellier (29 août, 17h). Les affiches des dimanches soirs, sur Amazon Prime Video, seront OM-Bordeaux (15 août, 20h45), Nice-OM (22 août, 20h45) et Reims-PSG (29 août, 20h45).

2ème journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 13 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

FC Lorient – AS Monaco

Samedi 14 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

LOSC Lille – OGC Nice

Samedi 14 août 2021 à 21h00 sur Canal+

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 15 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

Angers SCO – Olympique Lyonnais

Dimanche 15 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC

Clermont Foot 63 – ESTAC Troyes

FC Nantes – FC Metz

Stade de Reims – Montpellier Hérault SC

Dimanche 15 août 2021 à 17h00 sur Canal+

RC Lens – AS Saint-Etienne

Dimanche 15 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – FC Girondins de Bordeaux

3ème journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 20 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Samedi 21 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

AS Monaco – RC Lens

Samedi 21 août 2021 à 21h00 sur Canal+

AS Saint-Etienne – LOSC Lille

Dimanche 22 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Clermont Foot 63

Dimanche 22 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Angers SCO

FC Metz – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – ESTAC Troyes

Dimanche 22 août 2021 à 17h00 sur Canal+

Stade Rennais FC – FC Nantes

Dimanche 22 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

OGC Nice – Olympique de Marseille

4ème journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 27 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

FC Nantes – Olympique Lyonnais

Samedi 28 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice – FC Girondins de Bordeaux

Samedi 28 août 2021 à 21h00 sur Canal+

Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne

Dimanche 29 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

ESTAC Troyes – AS Monaco

Dimanche 29 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – Stade Rennais FC

Clermont Foot 63 – FC Metz

RC Lens – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

Dimanche 29 août 2021 à 17h00 sur Canal+

LOSC Lille – Montpellier Hérault SC

Dimanche 29 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

Stade de Reims – Paris Saint-Germain