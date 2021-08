Droits TV Ligue 1: débouté face à BeIN, Canal+ va finalement diffuser ses 2 matchs par journée

Alors que le tribunal de commerce de Nanterre a tranché ce jeudi en sa défaveur, face à beIN Sports et à la LFP, le groupe Canal+ a décidé, selon nos informations, de diffuser ses deux matchs par journée de Ligue 1 cette saison.

Cette fois, l'interminable conflit autour des droits TV de la Ligue 1 pourrait toucher à sa fin. Comme expliqué par RMC Sport ce jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison à beIN Sports et la Ligue de football professionnel (LFP) face à Canal+ au sujet du contrat de sous-licence des deux matchs du lot 3 (samedi à 21h et dimanche à 17h), la justice précisant que la chaîne cryptée doit désormais exécuter toutes ses obligations, en payant et en diffusant les rencontres concernées. Et, selon nos informations, Canal va effectivement respecter ses engagements.

Malgré un communiqué de presse annonçant son intention de faire appel, la chaîne cryptée va bien diffuser ses deux matchs par journée de L1. La décision a été prise ce jeudi après-midi par la direction du média du groupe Vivendi.

L'appel de Canal sera tout de même étudié

"Le groupe Canal+ a pris connaissance de la décision du tribunal de commerce de Nanterre rendue ce jour en référé", a écrit dans son communiqué Canal, en dénonçant un traitement "inéquitable" vis-à-vis d'Amazon, principal diffuseur.

"Alors que le groupe Canal+ devra s'acquitter de l'équivalent d'un montant de 332 millions d'euros par saison pour diffuser deux matchs par journée, Amazon en diffusera huit, dont les dix plus belles affiches de la saison, pour 250 millions, un montant près de six fois inférieur par match, poursuit le communiqué. Le groupe Canal+ regrette par ailleurs que cette décision ne prenne pas en compte le fait que beIN n'ait pas défendu ses droits contre la LFP ainsi qu'elle y était contractuellement tenue."

Si l'appel de Canal+ sera bien étudié, si les procédures juridiques ne sont pas encore terminées, les téléspectateurs - sauf décision de justice contraire dans les prochaines semaines - sont désormais fixés sur la programmation des matchs de Ligue 1.

Les matchs du vendredi 21h, du samedi 17h, du dimanche 13h, le multiplex du dimanche 15h, et l'affiche du dimanche soir à 20h45 seront diffusés sur Amazon Prime, tandis que les matchs du samedi 21h et du dimanche 17h passeront eux sur les antennes de Canal+. Et ce dès ce week-end, avec la première journée du championnat.