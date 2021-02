Droits TV Ligue 1: le coup de fil de Macron à Bolloré et Canal+

L'hebdomadaire Marianne affirme qu'un appel d'Emmanuel Macron auprès de Vincent Bolloré aurait contribué à ce que Canal+ finisse par nouer un accord pour récupérer les droits TV de l'intégralité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.

Officiellement, l'Élysée a toujours fait savoir qu'il suivait de près l'évolution de la crise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il n'était toutefois pas question "d'intervenir" directement, notamment lorsque Mediapro a fait défaillance. Mais le magazine Marianne affirme ce jeudi que Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, a reçu un appel téléphonique d'Emmanuel Macron pour l'inciter à nouer un accord et soulager le football français.

L'hebdomadaire, dans ses colonnes, explique que ce coup de fil du chef de l'État est évoqué "avec gourmandise" par l'entourage de l'homme d'affaires. Mais il est aussi rappelé que l'existence de cet échange n'est pas confirmé par la présidence de la République.

Un sujet "important symboliquement" pour l'Élysée

Quelques semaines avant que l'accord pour les droits TV du reste de la saison 2020-2021 du football français professionnel ne soit conclu entre la LFP et Canal+, pour une rallonge de 35 millions d'euros, des sources au Palais de l'Élysée soulignaient l'importance de ce dossier pour Emmanuel Macron: "C'est un dossier suivi de près par le Président car il concerne un secteur économique conséquent et car c'est un sujet important symboliquement pour de nombreux Français et le président de la République lui-même".

Il était d'ailleurs déjà question d'un échange supposé entre Emmanuel Macron et Canal+. À l'époque, alors que les discussions avec le football français semblaient au point mort, la filiale du groupe Vivendi avait clairement fait savoir qu'elle souhaitait que l'État lui accorde quelques faveurs sur d'autres sujets. Notamment sur ses obligations en matière cinéma et sur le taux de la TVA.