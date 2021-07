Droits TV Ligue 1: l'Élysée agacé par l'attitude de beIN et Canal+

L'entourage d'Emmanuel Macron a dénoncé, dans une déclaration accordée à L'Équipe, la défiance des groupes Canal+ et beIN Sports dans l'épineux dossier des droits TV du football français.

L'hostilité de Canal+ et de beIN Sports à l'égard de la Ligue de football professionnel (LFP) agace au sommet de l'État. L'Équipe rapporte ce mercredi que l'Élysée suit de près la situation et qu'il attend fermement que les deux diffuseurs respectent leurs engagements contractuels. "Nous sommes assez surpris de cette attitude. On ne révise pas le prix des contrats en fonction des contextes quand aucune clause ne le prévoit", tonne l'entourage d'Emmanuel Macron, cité par le quotidien sportif.

Après l'attribution de 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à Amazon au début du mois de juin, le groupe Canal+ avait annoncé qu'il ne diffuserait plus les deux matchs de L1 qui lui restait. Une façon pour la filiale de Vivendi de manifester son mécontentement de payer 330 millions d'euros par an pour ces deux rencontres, alors que le reste du championnat a été acquis par Amazon pour 250 M€.

Puis le 1er juillet, la LFP a constaté que beIN Sports n'avait pas réglé son premier versement pour les droits de Ligue 2 de la saison 2021-2022. Quelques 7,5 millions d'euros étaient attendus par la Ligue, à trois semaines de la reprise du championnat (le 24 juillet).

Finalement, beIN Sports va payer

"Il n'y aura aucune mansuétude de notre part à l'égard de ces acteurs s'ils ne respectent pas leur contrat", a fait savoir la présidence de la République, rappelant au passage que les actions juridiques lancées contre la LFP sur ce dossier avaient échoué. "On ne peut pas laisser cette situation perdurer avec, tous les six mois, des gens qui se croient autorisés à ne pas appliquer les contrats qui les lient à la Ligue. On est dans un état de droit", a également ajouté l'Élysée.

Peu après la publication de ces déclarations, RMC Sport a appris que beIN Sports avait finalement décidé de s'acquitter de sa première échéance pour les droits de la nouvelle saison de Ligue 2.