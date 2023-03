EN DIRECT - OM: la conf de Tudor et Malinovskyi et toutes les infos avant Marseille-Strasbourg

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille espère sécuriser sa place. Le club phocéen doit enchaîner les victoires et notamment dimanche face à Strasbourg en clôture de la 27e journée. La conférence de presse d'Igor Tudor et de Ruslan Malinovskyi à deux jours du match c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

L'horaire de la conf' de Tudor et Malinovskyi A deux jours de la réception de Strasbourg au Vélodrome, l'entraîneur Igor Tudor et le milieu offensif Ruslan Malinovskyi se présenteront devant les journalistes. Le rendez-vous médiatique est programmé à 14h et sera à suivre en direct commenté ici même.



Bonjour à tous, Bienvenue à tous dans ce direct commenté consacré à l'OM. Vainqueur à Rennes (0-1) le week-end dernier, l'Olympique de Marseille a signé une belle opération dans la course à la Ligue des champions. Mais il faut désormais confirmer et enchaîner avec un deuxième succès consécutif contre Strasbourg au Vélodrome lors de la 27e journée de la saison. Deuxième de Ligue 1 avec huit points de retard sur le PSG, le club phocéen possède désormais quatre longueurs d'avance sur Monaco et Lens. Face à une équipe qui lutte pour se maintenir, gare au piège pour l'équipe dirigée par Igor Tudor.