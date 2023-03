EN DIRECT - PSG: Galtier sous pression après l'élimination en Ligue des champions

Passablement agacé par l'élimination du PSG et la prestation de Marco Verratti à Munich mercredi soir en Ligue des champions, notre consultant Daniel Riolo avait proposé de renvoyer le milieu italien à Pescara, son club formateur quitté en 2012 pour Paris, pour qu'il profite de la vie sur place. Et le club de Serie C (D3 italienne)... est plutôt favorable à cette idée.

"Nous n'avons rien contre.. au contraire, a réagi le Delfino Pescara sur Twitter. Des entraînements, des matchs, des arrosticini (des brochettes, ndlr) et la mer..." De quoi séduire "petit hibou" ?