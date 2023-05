OM: Alexis Sanchez récupère bien, Gigot très incertain pour la réception d'Angers

INFO RMC SPORT - Sorti sur blessure lors de la défaite à Lens le week-end dernier (2-1), Alexis Sanchez récupère bien et l’optimisme est de mise pour sa présence lors de la réception d’Angers dimanche (35e journée de Ligue 1, 20h45). Les nouvelles sont en revanche un peu moins bonnes pour Samuel Gigot, touché à la cheville contre les Sang et Or.

Ils sont tous les deux sortis blessés pendant le choc Lens-OM de samedi dernier (2-1). Alexis Sanchez et Samuel Gigot vont-ils pouvoir reprendre du service rapidement ?L’attaquant chilien avait cédé sa place à la mi-temps à cause d’une gêne à la cuisse, mais les examens du lendemain étaient plutôt rassurants, comme expliqué dimanche par RMC Sport.

Optimisme pour la présence de Sanchez contre Angers, moins pour celle de Gigot

Après plusieurs jours de soins et quelques exercices sur le terrain pour jauger ses sensations, Alexis Sanchez récupère bien. Le club olympien est optimiste et pense même qu’il sera disponible dimanche pour OM-Angers (35e journée de Ligue 1, 20h45). Aucun risque démesuré sera pris, mais si ces bonnes sensations se confirment, le meilleur buteur olympien pourrait avoir du temps de jeu face au SCO.

Ce ne sera pas forcément le cas pour Samuel Gigot, touché à la cheville au stade Bollaert. Ce jeudi, à 72 heures du match, Gigot est encore incertain. Même s’il avait également été rassuré par l’IRM passée lundi, le défenseur a encore quelques douleurs et sa présence dimanche face au SCO est encore loin d’être acquise.