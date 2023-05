Ligue 1: pourquoi l’OM, qui a écrit à la DTA, ne se sent pas respecté par l’arbitrage

L’Olympique de Marseille ne digère pas l’arbitrage de la rencontre face à Lens samedi dernier lors de la 34e journée de Ligue 1 (défaite 2-1). Le club, qui a notamment relevé deux décisions similaires mais jugées différemment ce week-end, a écrit à la Direction technique de l’arbitrage.

Les dirigeants de l’OM, comme expliqué dimanche par RMC Sport, nourrissent un véritable sentiment d’injustice depuis cette douloureuse défaite sur la pelouse du RC Lens samedi lors de la 34e journée de Ligue 1 (2-1). Et le communiqué publié ce mardi, dans lequel le club phocéen déplore "l’accumulation de décisions prises en sa défaveur", en est une nouvelle preuve.

L'OM a écrit à la DTA

Selon nos informations, le club marseillais a écrit à la DTA (Direction technique de l’arbitrage) pour souligner son incompréhension et son inquiétude sur le manque de cohérence des règles du recours à la VAR à son encontre cette saison, menaçant le principe d'équité sportive.

Le club a notamment insisté sur deux décisions similaires et jugées différemment ce week-end: Sanchez au contact avec Danso (à l’origine de l’annulation du but du Chilien face à Lens) et Chotard au duel avec Lepenant avant un but de Wahi (OL-Montpellier, dimanche).

Le club olympien a également répertorié plusieurs actions qui auraient dû, selon lui, inciter l’assistance vidéo à intervenir cette saison notamment pour accorder des penalties à l’OM, pour des fautes que le club juge flagrantes mais qui n’ont pas été révisés par le VAR. Les Phocéens seront-ils entendus, à l'aube d'un sprint final sous haute tension en Ligue 1?