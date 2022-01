Évra sur Mbappé: "Il est formaté, je veux qu'il dérape"

Au micro de RMC, dans Rothen s'enflamme, Patrice Évra a dit souhaiter que Kylian Mbappé adopte une communication moins lisse. "Il est formaté", déplore l'ancien défenseur international français.

"Tu peux faire des erreurs et moi je n’aime pas les personnes trop clean. C’est comme Mbappé, quand il parle on a l’impression que c’est un ministre, un politicien. Moi je veux qu’il dérape. Mais ce n’est pas lui, ce n’est pas sa personnalité."

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce jeudi, l'ancien captaine de l'équipe de Frances'est exprimé sur la personnalité très (trop?) policée de l'attaquant de l'équipe de France et du PSG.

Mais précision utile, Evra ne demande pas à Mbappé de partir complètement en vrille. "Attention, je ne demande pas à quelqu’un d’être impulsif, de tacler à la gorge ou de frapper un supporter. Quand Cristiano fait ses interviews, il dit qu’il est le meilleur et certains vont dire qu’il est arrogant. En Angleterre c’est le respect, la confiance. Non mais je ne veux pas qu’il faute. Moi à chaque fois que j’ai fauté, merci mon caractère, j’ai réussi à me relever. Je ne veux pas qu’il faute mais moi personnellement je veux quelque chose de plus vrai. C’est bien encadré."

La "bonne stratégie" de Messi

"Il est formaté, c'est tout", a-t-il insisté, avant de dresser une comparaison avec Lionel Messi, resté très discret médiatiquement tout au long de sa carrière. "Lionel Messi ne faute pas, parce qu'il ne fait pas d'interview. C'est normal. Il est malin. Kylian, de l'étranger, je vois beaucoup d'interviews de lui après les matchs", a constaté Patrice Évra, qui semble donc considérer que les footballeurs doivent choisir entre s'exposer sans filtre ou rester dans l'ombre. "Messi, quand on a joué avec lui, on a un autre retour. Parce qu'il ne se montre pas et ne s'affiche pas. Ce qu'il fait, c'est une bonne stratégie".