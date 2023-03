Fair-play financier: le PSG, l'OM et Monaco ne devraient pas être sanctionnés en fin de saison

Malgré son large déficit, le PSG ne devrait pas être sanctionné par le fair-play financier à l'issue de l'exercice 2022-2023, en vertu d'un "accord de règlement" avec l'UEFA, rapporte l'Equipe ce mardi. De leur côté, l'OM et Monaco, moins déficitaires, ne risquent rien non plus mais devront revenir dans les clous.

À quelques heures d'un 8e de finale retour très attendu, mercredi, en Ligue des champions face au Bayern Munich (21h sur RMC Sport 1), c'est une nouvelle plutôt positive que vient d'apprendre le PSG sur le plan financier, même si rien n'est gagné. Après avoir été épinglés l'été dernier par l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA pour des pertes impressionnantes, avec une amende de 10 millions d'euros - pouvant monter jusqu'à 65 millions sans respect des engagements pris d'ici la saison 2025-2026 - et un plan de redressement sur trois saisons, les champions de France devraient éviter de plus lourdes sanctions à la fin de l'exercice actuel selon l'Equipe.

Pas de sanctions immédiates pour Paris, mais l'obligation de rester dans les clous

Le club de la capitale s'évite des soucis à court-terme mais il n'est pas à l'abri de voir rejaillir le spectre de ces sanctions la saison prochaine. Selon l'ICFC, les pénalités susceptibles de toucher Paris si le déficit (370 millions d'euros) n'est pas maîtrisé sont multiples, et non sans impact sur le plan sportif : "impossibilité d'inscrire plus de 23 joueurs sur la liste A (et non plus 25)", et surtout "interdiction d'inscription de nouveaux joueurs sur la liste A lors des compétitions interclubs de l'UEFA". De quoi mettre à mal le prochain mercato estival du PSG...

En cas de non-respect de ce plan de redressement établi avec l'UEFA, Christophe Galtier et ses hommes savent donc ce qui les attend, d'autant plus qu'une exclusion de la prochaine C1 n'est pas à exclure si le budget n'est pas maîtrisé.

L'OM et Monaco aussi épargnés pour le moment

En ce qui concerne l'OM et Monaco, le cas des deux clubs français est un peu différent. Bien que déficitaires - dans des proportions beaucoup plus mesurées que le PSG - ils avaient tous deux écopés de la sanction financière la plus faible (300 000 euros d'amende chacun, pouvant monter à deux millions d'euros en cas de non-respect des engagements pris d'ici la saison 2025-2026) et ne sont donc, eux non plus, pas sous la menace de nouvelles sanctions en fin de saison. Pour autant, le retour le plus vite possible à l'équilibre est, là aussi, un pré-requis pour s'éviter de nouvelles pénalités.