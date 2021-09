Feu vert de la métropole de Lyon au projet révisé d’une salle "Arena" de l'OL

La Métropole de Lyon a voté, lundi, en faveur de la poursuite du projet de salle "Arena" de l'Olympique lyonnais, qui a fourni des garanties sur l'impact environnemental d'une initiative qui avait fissuré la majorité écologiste.

Le conseil métropolitain a voté à une large majorité la mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme et d'habitat (PLUH) nécessaire à l'édification d'une salle "multifonctionnelle" sur une friche industrielle proche du Parc OL, où le club de football évolue à Décines-Charpieu (est de l'agglomération). D'un coût estimé de 140 millions d'euros, l'"Arena" doit accueillir 80 à 120 manifestations par an: concerts, spectacles jeune public et séminaires d'entreprises, ainsi que des rencontres sportives, dont les matchs d'Euroligue de l'Asvel, club de basket que préside Tony Parker et dont l'OL est actionnaire.

Lors d'un précédent vote sur le projet en décembre dernier, le président EELV de la métropole, Bruno Bernard, avait essuyé une fronde au sein de sa majorité et la délibération d'alors n'avait été adoptée que grâce à l'opposition. La métropole avait alors indiqué qu'elle exigerait de l'OL des garanties pour réduire les impacts environnementaux de la construction et de l'exploitation du bâtiment, un engagement à ne pas organiser de concerts de moins de 6.000 places pour ne pas concurrencer les petites salles de spectacles de l'agglomération, et à baisser les nuisances liées à l'accès en voiture aux équipements.

Une livraison fin 2023

Dans un communiqué, l'Olympique lyonnais s'est "réjoui" de l'issue favorable du vote de lundi, précisant avoir consenti plusieurs modifications à son projet. "L'emprise au sol du bâtiment a notamment été réduite de 11%, tandis que les espaces de pleine terre représenteront 30% de la parcelle, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au projet initial. De même, le toit de l'Arena devrait être composé d'une surface végétalisée, ainsi que de panneaux photovoltaïques", indique le club de Jean-Michel Aulas.

L'OL annonce également la "mise en place d'une politique d'insertion des personnes éloignées de l'emploi" et sa participation à deux projets métropolitains: la construction d'une passerelle au-dessus de la rocade Est et la réalisation d'un corridor écologique au sud-est de la future enceinte. Selon l'OL, cette "Arena" pourra accueillir jusqu'à 16.000 personnes, pour une livraison envisagée fin 2023.