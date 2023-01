Gallardo sera l'entraîneur de Ronaldo lors du match amical contre le PSG de Messi

Marcelo Gallardo, actuellement libre depuis son départ de River Plate, sera l’entraîneur de la sélection des meilleurs joueurs d’Arabie saoudite, dont Cristiano Ronaldo, lors du match amical contre le PSG de Lionel Messi.

Marcelo Gallardo (46 ans) a déjà retrouvé un banc… le temps d’un match. Le technicien argentin a été choisi pour entraîner une sélection composée des meilleurs joueurs des deux équipes saoudiennes d’Al-Nassr et Al-Hilal pour le match amical contre le PSG, le 19 janvier prochain. Gallardo est libre depuis l’annonce, en octobre dernier, de son départ de River Plate où il passé huit ans (2004-2012) et remporté 14 titres, dont deux Copa Libertadores (2015 et 2018).

Celui qui est surnommé "El Muneco" (la poupée) dirigera donc Cristiano Ronaldo qui s’est officiellement engagé cette semaine avec Al-Nassr et défiera son compatriote Lionel Messi, attaquant du PSG. Gallardo, passé par Monaco (1999-2003), retrouvera aussi Paris où il a joué pendant une saison (2007-2008).

Wenger devait tenir ce rôle en 2022

Le PSG devait initialement se rendre en Arabie saoudite en janvier 2022 pour affronter cette sélection de meilleurs joueurs qui devait être entraîné par Arsène Wenger. Mais le club avait finalement annulé son stage au Qatar en plein cœur du mois de janvier et par ricochet ce drôle de match amical en raison de la situation sanitaire liée au Covid. Il le rattrape cette année avec un invité de prestige de plus au casting: CR7.