PSG: "Kylian va aller au Real", Morientes envoie Mbappé à Madrid

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Fernando Morientes a livré son sentiment sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon la légende du Real Madrid, l’attaquant du PSG va quitter la France pour rejoindre le club merengue.

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé reste maître de son destin et peut décider de signer avec le club de son choix. Si le PSG n’a pas abdiqué et espère toujours le convaincre de prolonger, y compris sur une courte durée, le Real Madrid fait une cour assidue à l’attaquant de 23 ans. Passé proche d’un transfert pendant le mercato estival mais retenu par le club francilien, le champion du monde 2018 peut négocier avec la direction madrilène depuis début janvier. Mais si rien n’est acté, la confiance règne en Espagne et y compris pour d’anciens joueurs du Real Madrid comme Fernando Morientes.

"Kylian va aller au Real l'année prochaine, a lancé l'ex-attaquant espagnol ce lundi lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, délocalisée à Monaco. J’ai beaucoup écouté le Real et Florentino Perez (le président madrilène, ndlr). Florentino Perez l'aime, il adore Kylian parce qu’il est différent. C'est un joueur qui peut jouer beaucoup d'années à Madrid."

Morientes "croit" que Mbappé jouera au Real

Ancienne gloire du Real avec qui il a remporté la Ligue des champions à trois reprises lors de son passage entre 1997 et 2005, Fernando Morientes connait par cœur l’institution madrilène et en particulier le président Perez qu’il a côtoyé pendant sa carrière.

Relancé sur la possibilité de voir le buteur tricolore jouer au Real Madrid dès la saison prochaine, Fernando Morientes a conclu d’un "je crois, oui". La preuve que dans son esprit, le doute n’est presque plus permis. Mais dans cet épineux dossier, celui qu’il faut convaincre reste encore et toujours Kylian Mbappé.

Mais avant de potentiellement décider de relever un nouveau défi de l’autre côté des Pyrénées, l’attaquant de 23 ans aura à cœur de briller en Ligue des champions avec le PSG. Et dès les huitièmes de finales, les 15 février et 9 mars prochains, face au Real Madrid. Deux rencontres, où forcement, Kylian Mbappé se trouvera au centre de l’attention. Et pas uniquement pour les rumeurs autour de son futur.