Guerre en Ukraine: le don de l'OL en aide aux enfants en situation d'urgence

Dans un communiqué, l'OL a indiqué ce vendredi qu'il allait faire un don à l'UNICEF pour venir en aide aux enfants vivant en Ukraine.

L'OL va faire un geste pour l'Ukraine. Le club rhodanien, dixième de la Ligue 1, va donner 50.000 euros à l'Unicef pour venir en aide aux enfants ukrainiens, a annoncé le club vendredi. Cette initiative se fera à travers sa fondation, OL Fondation, et doit contribuer à soutenir les actions de l'Unicef sur le terrain en Ukraine et dans les pays limitrophes concernant l'accès à l'eau, l'éducation, la santé et la protection, explique le club rhodanien dans un communiqué.

L'OL propose également "de trouver d'autres leviers qui permettront d'aider les enfants en situation d'urgence" mais a également activé "ses réseaux internationaux pour étudier toute aide qu'il sera possible d'apporter aux clubs ukrainiens mais aussi aux joueurs et à leurs familles".

Reims s'engage aussi pour aider l'Ukraine

Il y a deux ans, l'Olympique lyonnais s'était déjà manifesté en proposant des aides financières en faveur de la recherche et des hôpitaux français à hauteur de 300.000 euros au début de l'épidémie de Covid-19.

Comme rapporté par L'Équipe jeudi, le Stade de Reims va également faire un geste pour venir en aide à l'Ukraine. Le club rémois, par l'intermédiaire de son président Jean-Pierre Caillot et de sa société de transport, va acheminer des denrées et du matériel de première nécessité.