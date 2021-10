"Il demeurera à jamais dans la légende du club", l'hommage de l'OM à Bernard Tapie

Aux commandes de l'OM entre 1986 et 1993, Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Le club phocéen lui a rendu un vibrant hommage.

Il aura lutté jusqu’au bout. L'ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie est décédé ce dimanche matin des suites d'un cancer. Il était âgé de 78 ans. Celui qui avait dirigé l'OM entre 1986 et 1993, en écrivant quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du club, se battait depuis plusieurs années contre la maladie. L’OM a fait part de sa profonde émotion dans un communiqué : "L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches."

"Il a marqué la légende olympienne"

"A jamais Olympien ! Bernard Tapie a perdu son ultime combat. Contre un adversaire reconnu pour être imbattable. La lutte fut longue et âpre. Mais elle a fini par tourner du mauvais côté. Incarnant le succès, la victoire, la conquête, il a marqué la légende olympienne. Pour toujours. (...) L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à Dominique, sa femme, Sophie, Stéphane, Laurent et Nathalie, ses enfants et ses petits-enfants, à sa famille ainsi qu’aux proches de Bernard, fidèle supporter de l’OM et seul Président français victorieux de la Ligue des Champions", a ajouté le club phocéen.

Avec l’OM, Bernard Tapie aura réussi son objectif : en faire le meilleur club d’Europe, avec comme apothéose la victoire en Ligue des champions en 1993. "C’est de loin ma plus belle semaine dans le sport, confiait-il dans une interview à RMC Sport en 2013, pour les 20 ans du sacre. Le premier titre avec Marseille (en 1989, donc) était sublimissime. (…) Mais celle victoire-là, c’est le lendemain qui m’a marqué, quand on s’est posé à Marignane. Tout le long de la route, il y avait des gens. Ça se chiffrait en centaine de milliers. Je ne parle même pas de l’arrivée au Vélodrome. Quand on voit qu’on a fait plaisir à tous ces gens-là, alors on sait qu’on reste dans la mémoire."

L'émotion de Courbis et Anigo

Sur RMC, d'anciens joueurs et dirigeants de l'OM ont tenu à lui rendre hommage, dont Rolland Courbis. "Bernard Tapie était hors du commun, en avance sur beaucoup de choses dans le sport et pas seulement. Ça ne peut pas laisser indifférent, qu'on l'aime ou non. Il est arrivé à une période où l'OM venait d'être en deuxième division, ce qui était anormal pour ce club. En peu de temps, il a fait passer l'OM d'une équipe banale à une équipe redoutable. Il a tout de suite su s'adapter au football comme s'il avait fait ça depuis toujours", a réagi l'ancien entraîneur de l'OM.

Même émotion pour José Anigo, ex-joueur et coach de Marseille : "Aujourd'hui, c'est un jour extrêmement triste pour Marseille. Au-delà de perdre un président, cette ville perd un monument qui lui a permis de briller de mille feux. Il a marqué Marseille. C'était un combattant, il a donné une leçon de courage à beaucoup de personnes avec sa maladie. Je me souviens de son arrivée à l'OM, il avait une énergie incroyable. Quand on s'est rencontré, il y a tout de suite eu le sentiment qu'il avait une énergie folle au moment où le club en avait besoin, j'ai senti que les choses allaient changer, il est arrivé comme une tornade avec plein d'idées. Il a fait évoluer le club en bien."