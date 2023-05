"Il est très fort": la femme de Sergio Rico sort du silence après son grave accident de cheval

Alors qu'il est toujours hospitalisé à Séville ce lundi, au lendemain de son accident de cheval, l’état de santé du gardien du PSG Sergio Rico est encore assez flou. Sa compagne a réagi sur les réseaux sociaux pour remercier du soutien dans cette épreuve.

Sergio Rico est bien entouré. Sa compagne Alba Silva publie un message sur Instagram ce lundi soir dans lequel elle remercie des nombreuses marques de soutien reçues par le gardien du PSG et ses proches, au lendemain du grave accident de cheval qui l’a conduit à l’hôpital et suscitant rapidement l’inquiétude autour de lui.

Alba Silva publie un message pour évoquer Sergio Rico. © capture Instagram

"Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens"

"Merci pour tout l’amour que vous nous portez, écrit-elle. Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens". Quelques mots suivis d’une photo du couple légendée par un sobre "je t’aime". Son coéquipier au PSG Carlos Soler avait également fait le déplacement ce lundi pour être à son chevet, tout comme Pepe Castro, président du Séville FC, ex-club de Rico.

Alba Silva ne livre volontairement pas plus de nouvelles au sujet de son mari et appelle à la prudence. "Je demande simplement du respect aux médias qui donnent des informations non vérifiées", réclame-t-elle.

Les dernières nouvelles officielles relayées par l’hôpital sévillan précisaient dimanche soir qu’il était "entre de bonnes mains, luttant pour récupérer et tout en recevant les meilleurs soins de la part de toute l'équipe médicale", dans l’attente "des résultats sur son évolution médicale".