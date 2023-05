PSG: Soler rend visite à Rico, toujours hospitalisé à Séville après son grave accident de cheval

Le milieu de terrain du PSG Carlos Soler a rendu visite à son coéquipier Sergio Rico, hospitalisé après un accident de cheval ce dimanche matin. Le président du FC Séville, ancien club du gardien espagnol, était aussi présent.

Carlos Soler au chevet de son coéquipier. Selon la presse andalouse, le milieu de terrain du PSG était présent ce lundi à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville pour rendre visite à Sergio Rico, victime d’un accident de cheval dimanche matin dans la région, après avoir passé la nuit dans la ville. Actuel président du FC Séville, le club formateur du gardien espagnol, Pepe Castro était également présent.

Le joueur de 29 ans est hospitalisé "dans un état grave" après une chute à cheval, intervenue dans des circonstances encore floues. "Après avoir passé un peu plus d'une heure et demie avec sa famille et ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de la chapelle lorsqu'il a été victime d'un accident dû à une charrette à mules et à un cheval emballé qui l'ont percuté", a précisé l’établissement dimanche soir.

"Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour récupérer et tout en recevant les meilleurs soins de la part de toute l'équipe médicale de l'Hôpital Virgen del Rocio, ajoutait le communiqué. Nous devons agir avec prudence, spécialement les 48 prochaines heures. Nous espérons des résultats sur son évolution médicale, que nous souhaitons favorables, et ainsi pouvoir communiquer sur son amélioration le plus tôt possible. Nous vous remercions pour tous les messages et l'intérêt de tous ceux qui s'informent de l'état de Sergio. Nous vous remercions de votre soutien".

Nuno Mendes: "Nous sommes tous avec lui"

Outre la présence de Carlos Soler, Sergio Rico a reçu de nombreuses pensées de la part de ses coéquipiers, à l’image de Nuno Mendes au moment de recevoir son trophée du meilleur espoir du championnat lors de la cérémonie des trophées UNFP: "Sergio Rico passe actuellement un moment très difficile. Nous sommes tous avec lui, confiait-il. Toute l’équipe est très préoccupée, nous espérons que tout va bien se passer et qu'il reviendra rapidement".