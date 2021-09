Incidents en Ligue 1: Nicollin réclame l’aide de l’Etat et de la police

Invité de "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC, le président de Montpellier Laurent Nicollin a réclamé l’aide de l’Etat et de la police après les multiples incidents en Ligue 1.

La Ligue 1 fait le "17". Après la série d’incidents avec des supporters depuis le début de la saison, dont les plus graves lors de Nice-OM (22 août) et Lens-Lille (18 septembre), les clubs ont besoin du soutien de la police selon Laurent Nicollin, le président de Montpellier.

"On est juste un reflet de la société, a expliqué ce dernier dans "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC. Il y a des choses qu’on peut faire mais on n’est pas des policiers, on ne peut pas arrêter des gens, les interdire de certaines choses. Nice, Lens, ce sont des situations qui ne sont pas faciles. Je compatis avec eux. Ce sont des phénomènes de masse. Ce n’est pas évident à gérer. On essaye de mettre des sanctions. Mais c’est vrai qu’on est un peu démuni. Il faut que les pouvoirs publics nous aident davantage, ce qui n’est absolument pas le cas."

L’abonnement, seul levier pour le club

Début août, à l’occasion de la réception de l’OM, Laurent Nicollin s’est lui-même retrouvé dans cette situation. "On n’est jamais à l’abri. J’ai eu un problème en début de saison (lors du match face à l’OM), avec des jets de bouteilles", a rappelé le président montpelliérain. Et selon lui, seul l’Etat peut garantir le calme et la sécurité dans les tribunes.

"On n’a pas le droit, en tant que dirigeant ou stadier, de prendre quelqu’un en tribune et de le sortir, a souligné Laurent Nicollin. On peut enlever l’abonnement. Mais s’il (le supporter) veut revenir, il prend une place lambda. Il n’y a que l’Etat et la police (pour sévir, ndlr). C’est à l’image de la société actuelle, où les gens ne respectent pas tout, font un peu ce qu’ils veulent. On sort d’un confinement qui a été lourd, mais cela n’excuse pas. Le phénomène de masse incite aussi à faire des choses. Il faut que les clubs travaillent dessus, mais sans les pouvoirs publics, sans l’aide de la police, on ne peut rien faire. Il faut être logique. On peut faire des choses mais on est totalement démuni dans certains domaines."