Incidents Lens-Lille: Lens va sanctionner ses supporters et porter plainte contre les Lillois

Le RC Lens a réagi ce lundi aux premières décisions de la commission de discipline de la LFP concernant les incidents observés samedi lors du derby face à Lille. S'il dit prendre acte de ces "mesures drastiques", le club sang et or annonce d'autres actions de sa part.

Il n'est pas encore définitivement fixé sur son sort, mais le voilà déjà sanctionné. Deux jours après les incidents constatés à Bollaert lors du derby Lens-Lille, le RCL a vu ce lundi la commission de discipline de la LFP prononcer des mesures conservatoires d'ici au 6 octobre, et lui infliger deux matchs à huis clos, contre Strasbourg ce mercredi, puis contre Reims le 1er octobre. Des premières décisions auxquelles le club sang et or a réagi par communiqué. En les acceptant, mais en déplorant aussi leur sévérité.

"Le Racing Club de Lens prend acte des mesures drastiques prises lors de la commission de discipline organisée ce jour, à savoir le huis clos total du stade Bollaert-Delelis à titre conservatoire jusqu’au prononcé de la décision définitive, écrit-il. Le Racing prend la pleine mesure de cette décision et relève qu’au-delà de la ferveur de son antre, composante centrale de son identité, il se voit par là même amputé de ressources économiques importantes liées à l’absence de supporters et de partenaires pour les deux prochaines rencontres."

Des sanctions pour ses propres supporters

Comme expliqué par RMC Sport ce lundi, le RC Lens est lui-même assez remonté contre une partie de ses supporters. A cause de l'envahissement de terrain, mais aussi du tifo injurieux déployé avant la rencontre, sans son accord. C'est pourquoi le club, outre les mesures disciplinaires de la LFP, veut lui-même sanctionner ses fans.

"Le Racing Club de Lens rencontrera dès mercredi les représentants des groupes de supporters concernés par les procédures d’identification en cours, poursuit-il. Le club leur présentera les sanctions adéquates retenues pour chaque type de comportement répréhensible et notamment pour ceux qui ont outrepassé leur rôle samedi, en tentant de se substituer aux autorités pour rétablir l’ordre suite aux scènes de chaos observées dans le parcage visiteur."

Une manière de dire, aussi, que les Lillois - selon le RCL - ont mis samedi le feu aux poudres. D'ailleurs, Lens ne compte pas en rester là les concernant. "Le club précise enfin qu’il déposera évidemment plainte contre les supporters adverses qui se sont rendus auteurs de gestes et comportements inqualifiables", indique le communiqué.