Incidents Nice - OM: La ligne de défense niçoise est prête

Au lendemain des incidents qui ont entâché la bonne tenue du match de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Om à l'Allianz Arena, l'état-major niçois peaufine sa défense.

Le tableau d'affichage avait beau indiquer 1-0 pour Nice et les Rouge et noir étaient seuls sur une pelouse désertée par les joueurs marseillais quand l'arbitre a finalement mis un terme aux débats, et pourtant Nice risque gros en commission de discipline où le club est convoqué mercredi (comme l'OM).

Les dirigeants de l'OGC Nice ont passé la matinée à visionner les images des incidents de dimanche soir. Si Jean-Pierre Rivère, le président niçois, condamne les jets de projectiles d'une partie de ses supporters, il estime que le premier coup porté par un adjoint de Jorge Sampaoli à un ultra niçois figure comme l'acte ayant déclenché les débordements et l'invasion du terrain par une petite centaine de supporters azuréens.

Le board niçois n'est pas dupe et se doute qu'il risque au minima une fermeture de tribune voire quelques matchs de huis clos. L'installation d'un filet devant la tribune Populaire Sud afin d'éviter ce genre de scène dramatique est une option très probable dans un futur proche.

Des projectiles côté marseillais?

Jean-Pierre Rivère, comme Christian Estrosi via un tweet, regrette l'attitude de Pablo Longoria en tribune présidentielle. Le président de l'Olympique de Marseille, après un échange tendu avec son homologue niçois, aurait légèrement bousculé la femme de ce dernier selon plusieurs sources proches de la scène, de quoi rendre fou de colère Jean-Pierre Rivère. José Cobos, ex-capitaine du Gym et adjoint de Christian Estrosi à la Mairie de Nice (installé proche des deux présidents) est "rapidement monté de deux rangées pour les séparer" mais aucun coup n'aurait été porté contrairement à ce qui a pu être publié ici et là.

Le club aurait en sa possession des images montrant des membres du staff olympien s'en prenant à la recrue néerlandaise Justin Kluivert. L'OGC Nice estime également que l'attitude des supporteurs marseillais est aussi déplorable, que des projectiles auraient aussi été envoyés par le parcage visiteur, d'autres images sont encore étudiées pour fournir des preuves de ces incidents à la Commission de Discipline mercredi vers 18h. Le club azuréen se dit confiant sur le dossier qu'il est en train de monter.

La Populaire Sud, contactée par RMC SPORT, refuse pour le moment de commenter.