Incidents Nice-OM: les Niçois Todibo et Kluivert frappés par le service de sécurité de l'OM

Durant l’énorme échauffourée qui a éclaté à la 74e minute de Nice-Marseille, dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1, les Niçois Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert ont reçu des coups de la part de la sécurité de l’OM, nous ont assuré dimanche soir les Aiglons.

On continue de compter les coups. Après que le match entre Nice et l’OM, dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1, ait dégénéré, aboutissant finalement à un arrêt total de la rencontre, les deux camps ont dénombré de multiples incidents.

Selon nos informations, deux joueurs de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert, ont reçu des coups de la part du service de sécurité de l’Olympique de Marseille. Si trois joueurs marseillais ont été blessés durant l’envahissement du terrain par des supporters niçois, après que des joueurs olympiens aient réagi à des jets de projectiles, les deux membres de l’effectif des Aiglons ont également été touchés au cours de l’échauffourée, nous a rapporté le club niçois.

Les Marseillais Luan Peres, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet avaient également été marqués par les affrontements sur le terrain. Dans des clichés pris par le club aussitôt après avoir regagné les vestiaires, on a pu voir sur Luan Peres et Mattéo Guendouzi des marques de strangulation. Dimitri Payet, lui, aurait été touché au dos, jusqu’au sang.