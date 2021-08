Incidents Nice-OM: pas tendre avec Longoria et Sampaoli, Estrosi demande des sanctions

Maire de Nice, Christian Estrosi a réagi aux incidents qui ont éclaté lors de Nice-Marseille, dimanche soir. Même s’il n’épargne pas ses supporters, le politique n’est pas tendre avec les hommes forts de l’OM, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Après le maire de Marseille, au tour de celui de Nice de s’exprimer. A la suite des débordements et scènes de chaos qui ont terni la rencontre entre les Aiglons et les Olympiens, Christian Estrosi a regretté la tournure prise par la soirée de dimanche, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Présent à l'Allianz Riviera avec des proches, l’ancien ministre a demandé que des sanctions soient prises contre les supporters impliqués dans les affrontements, et s’en est pris aux dirigeants marseillais.

"Aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent"

"La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par la LFP après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune, et celui de l’entraîneur sur le terrain", a-t-il tweeté lundi matin à l’adresse notamment de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Le président a notamment été au cœur d’une altercation en tribune avec José Cobos, ancien joueur de Nice désormais adjoint aux Sports à la mairie de Nice, alors que l'entraîneur est apparu furieux au milieu de l’envahissement du terrain par des supporters niçois.

Christian Estrosi a en revanche salué le comportement de ses joueurs et de l’entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier, dans un second tweet. "À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur de l’OGC Nice." Et de conclure: "Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent. À chacun de les respecter". Les deux clubs vont maintenant être convoqués par la commission de discipline qui se réunit le mercredi à 18 heures, et devrait mettre l'affaire en instruction.