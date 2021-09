Incidents Nice-OM: le tacle de Rivère à l’OM sur le cas Galtier

Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, a commenté ce vendredi les décisions de la commission de discipline de la LFP après les incidents face à l’OM. En adressant notamment un tacle à la communication marseillaise.

"Pas question de faire appel". Comme il avait assuré après les incidents qui avaient émaillé l’affiche de Ligue 1 entre Nice et l’OM fin août, Jean-Pierre Rivère accepte les décisions de la commission de discipline. La rencontre sera rejouée à huis clos et sur terrain neutre. Deux points de pénalité ont été infligés au club azuréen, dont un point avec sursis. Nice écope également de trois matchs à huis clos, dont celui face à l’OM à rejouer, après avoir déjà purgé un match à huis clos face à Bordeaux.

"Ce qu'il s'est passé est inadmissible, a souligné le président niçois. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé. Notre premier travail est de nous demander ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais."

"Il faudrait qu’ils se mettent d’accord entre eux"

Jean-Pierre Rivère s’est juste autorisé un petit écart dans sa réaction après la commission de discipline. Au sujet de la communication de l’OM. "Quand est arrivé le cas de M.Galtier en commission de discipline, Pablo Longoria et l'avocat de l'OM ont dit qu'ils n'avaient rien demandé contre lui et qu’ils ne demandaient rien contre M.Galtier. Dans le rapport qu'ils avaient soumis, il y avait des éléments. Mais ils ont dit que leur position actuelle était que M.Galtier pouvait être exonéré de tout problème. Je ne lis pas beaucoup la presse, mais j’ai appris que quelqu’un de l’OM, le lendemain, a dit qu’il n’était pas d’accord par rapport à ce qu’il s’est passé avec M.Galtier. Donc il faudrait qu’ils se mettent d’accord entre eux en termes de com’. On ne peut pas dire en commission de discipline ‘On considère que M.Galtier ne doit pas être sanctionné’ et le lendemain demander qu’il soit sanctionné. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne."

Dans le viseur de Jean-Pierre Rivère, la sortie de Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, jeudi matin face à Apolline de Malherbe sur RMC. "Ce qui nous dérange le plus, c’est que ce sont deux joueurs marseillais sanctionnés, aucun joueur niçois, ni monsieur Galtier qui avait porté un coup", avait regretté l’ancien journaliste de France Télévisions, arrivé cet été au sein du club marseillais. Alvaro Gonzalez a écopé de deux matchs de suspension ferme. Dimitri Payet, lui, a été sanctionné d’un match de suspension avec sursis. Christophe Galtier et son homologue marseillais Jorge Sampaoli n’ont pas été punis.