Incidents Nice-OM: les images des joueurs marseillais blessés lors de l'envahissement de terrain

Trois joueurs de l'OM, Luan Peres, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, ont été touchés au cours des débordements lors de la rencontre entre Nice et Marseille, ce dimanche soir. Les deux premiers affichent notamment des blessures au cou.

Aussitôt rentrés aux vestiaires, les Marseillais ont pris en photo leurs blessures, comme témoin des séquelles causées par les échauffourées qui ont secouées l'Allianz Riviera. Quelques minutes plus tôt, la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille avait été interrompue après que des supporters soient entrés sur le terrain pour essayer d’en découdre avec les Marseillais et Payet, une fois que celui-ci ait renvoyé dans les tribunes une bouteille qui lui était arrivé dans le dos.

La cohue s’en est suivie entre joueurs, entraîneurs, supporters, membres du staff, dirigeants et stadiers. Pendant quelques instants, tout ce monde s’est retrouvé au milieu de la pelouse pour échanger des coups, notamment. Dans ce flou total, trois joueurs Marseillais et deux Niçois ont été touchés, selon les déclarations des deux clubs.

Kluivert et Todibo également touchés

Luan Peres et Mattéo Guendouzi sont apparus avec des marques de strangulation selon les photos qui nous sont parvenues alors que Dimitri Payet serait choqué et touché au dos, jusqu’au sang. De leur côté, Justin Kluivert et Jean-Clair Todibo ont reçu des coups par la sécurité de l’OM, assure l'OGC Nice. Après plus d'heure d'interruption, la rencontre n'a toujours pas repris, malgré la volonté du Gym de boucler la rencontre qu'il menait 1-0 après 75 minutes de jeu.