Nice-OM: la furie de Sampaoli, retenu par ses joueurs et le staff pendant l'envahissement de terrain

Jorge Sampaoli est entré dans une colère noire à la suite des envahissements de terrain à l'Allianz Riviera lors de Nice-OM, ce dimanche. Le coach marseillais a dû être retenu tant bien que mal par ses joueurs et son staff.

Le volcanique Jorge Sampaoli ne pouvait pas rester de marbre devant une situation aussi chaotique. Et le coach marseillais est entré dans une terrible colère à la suite de l'envahissement de terrain qui a émaillé la rencontre en Nice et l'OM, ce dimanche soir.

Alors que de nombeux supporters étaient encore présents sur la pelouse et que la tension était à son comble, les caméras d'Amazon Prime Video ont capté des images saisissantes du technicien argentin, incontrolâble le long de la ligne de touche. Il a dû être retenu par ses joueurs (dont Dimitri Payet) et son staff, qui ont eu mille peines à contenir sa furie.

Jorge Sampaoli n'est pas redescendu en pression au moment où les deux équipes ont péniblement regagné le tunnel des vestiaires. "Vous devez prendre une décision, vous devez prendre une décision", a-t-il lancé en direction des officiels du match. Avant de revenir, quelques instants plus tard, crier toute sa colère à nouveau : "On ne joue pas, on ne joue pas !"

Il a fallu attendre de longues minutes pour le voir retrouver le sourire dans les coulisses de l'Allianz Riviera, quand, la discussion entamée avec Christophe Galtier, le coach des Aiglons, s'est terminée par une longue accolade entre les deux hommes.