Incidents OL-OM: la préfecture détaille le déroulé de la décision autour de la non reprise du match

Après l’arrêt de la rencontre entre l’OL et l’OM, suite à un jet de projectiles sur Dimitri Payet, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a réagi sur Twitter en communiquant sur le déroulé de la soirée et les décisions qui ont été prises.

Les explications de Jean-Michel Aulas au micro de Prime Video sont confirmées par la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, qui a communiqué sur Twitter en expliquant le déroulé de la soirée. Pour rappel, suite aux jets de projectiles sur Dimitri Payet, la rencontre entre l’OL et l’OM a été définitivement interrompue.

"1. Suite à l’incident, une réunion de crise est organisée, en présence des arbitres, du préfet, de la vice-Procureure, du DDSP et des présidents des deux clubs. L’arbitre décide de reprendre le match." Une version déjà donnée par Jean-Michel Aulas et que n’ont pas contesté Pablo Longoria et Ruddy Buquet. L’arbitre de la rencontre, au micro de Prime Video, a évoqué son verdict final mais n’a pas précisé s’il avait ou non pris la décision de reprendre la rencontre à un moment.

La nouvelle décision de l'arbitre

"2. Près d’une heure après, la LFP se défausse et publie un communiqué disant que la décision de reprise émanait du préfet du Rhône. FAUX. Cette décision a été prise en présence des autorités et des présidents de club", précise ensuite la préfecture, revenant sur une suite de communiqués où chacun a tenté de se renvoyer la balle.

"3. L’arbitre invite ensuite les autorités et les présidents de clubs dans son vestiaire pour dire qu’il change d’avis et qu’il stoppe la rencontre", conclut le préfet. C’est cette décision qu’a expliqué Ruddy Buquet après coup, assurant que la sécurité des joueurs n’était plus assurée.