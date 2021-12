Incidents OL-OM: la réponse ferme de la LFP après le coup de gueule de Cardoze

Après avoir annoncé les décisions prises à l’encontre de l’OL pour les incidents survenus contre l'OM, Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP, a répondu avec fermeté à Jacques Cardoze. Le directeur de la communication du club phocéen avait poussé un coup de gueule contre l'absence de représentant du club phocéen à Paris.

Un point de pénalité ferme pour l’OL et le match donné à rejouer, à huis clos, au Groupama Stadium. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé ces décisions ce mercredi, deux semaines après les incidents survenus lors du choc de Ligue 1 entre l’OL et l’OM. Dimitri Payet avait reçu le 21 novembre une bouteille d'eau en pleine tête alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner devant le virage occupé par des supporters lyonnais. Le match, interrompu à 0-0 après seulement quatre minutes de jeu, n'avait jamais repris.

Avant même le délibéré, l’OM a poussé un coup de gueule contre la Ligue par la voix de son directeur de la communication, Jacques Cardoze, extrêmement remonté contre l'absence de représentant du club phocéen ce mercredi à Paris. "Comme vous avez pu le constater, aucun dirigeant de l'OM n'a été invité à s'exprimer devant cette commission de discipline. Nous n'avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline aujourd'hui est illégitime, qu'il s'agit d'une parodie de justice. Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime, qui donne plus de poids à la parole du responsable qu'à celle de la victime ? C'est une honte pour le football français, nous ne reconnaissons pas cette commission de discipline", a-t-il déclaré.

La Ligue dénonce "une forme de pression"

Et d’ajouter : "Nous nous réservons le droit de ne pas reconnaître la décision qui sera rendue ce soir et de poursuivre, par quelque moyen que ce soit, et devant les tribunaux, la décision qui sera rendue." Après avoir annoncé les décisions prises à l’encontre de l’OL, Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP, a répondu à ces propos de Jacques Cardoze. Avec fermeté.

"Je reconnais là à M. Cardoze son sens habituel de la nuance, a-t-il réagi. Je suis assez surpris et sidéré de ce type de comportement. Sur la forme, se présenter au siège de la Ligue pendant les débats participe de manière à peine voilée d’une forme de pression. Sur le fond, c’est totalement erroné. L’absence de convocation de l’OM répond à une logique simple, la commission examinait la responsabilité de l’OL et seulement de l’OL. Le PSG n’avait pas été convoqué lorsque les incidents d’OM-PSG avaient été examinés. L’OM a été sollicité par l’instructeur et a fait valoir un certain nombre de réponses. L’OM a été invité à faire connaître ses observations. La présence de l’OM ce soir n’était absolument pas nécessaire."