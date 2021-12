Incidents Paris FC-OL: la commission de discipline de la FFF va se réunir en urgence

Après les incidents survenus vendredi lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL, la Commission de discipline de la Fédération française de Football va se réunir en début de semaine prochaine, pour ouvrir l'instruction d'un dossier disciplinaire.

La Commission de discipline de la Fédération française de Football a annoncé ce samedi qu'elle se réunirait "en urgence, en début de semaine prochaine, pour ouvrir l'instruction d'un dossier disciplinaire", après les incidents vendredi lors du match de Coupe de France Paris FC-Lyon.

Deux blessés

"Les décisions disciplinaires seront prises la semaine suivante, avant les 16e de finale de la compétition (2 et 3 janvier 2022)", précise l'instance. Le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon, disputé vendredi soir au stade Charléty, n'a pas repris après la mi-temps. Alors que le score était de 1-1, des jets de fumigènes ont été lancés et des bagarres ont éclaté en tribunes autour du parcage des supporters lyonnais. Des débordements qui ont obligé les forces de l'ordre à se déployer. De source policière, ces incidents ont fait deux blessés, un policier et un supporter.

Aucune interpellation n'a eu lieu selon la police. Les incidents du match Paris FC-OL sont survenus trois semaines après l'arrêt définitif de la rencontre Ligue 1 Lyon-Marseille à la suite d'un jet de bouteille de plastique sur le Marseillais Dimitri Payet et au lendemain d'une réunion interministérielle sur la violence dans les stades de football. Déplorant des faits "intorables", le président de la FFF Noël Le Graët a dit dans un communiqué publié samedi vouloir "chasser les fauteurs de trouble des enceintes sportives". L'OL a par ailleurs annoncé interdire à ses groupes de supporters de se déplacer pour les matches à l'extérieur et précisé qu'il avait décidé de "porter plainte après ce déchaînement de violences".