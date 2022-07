Inter-OL: les Gones concèdent un nul spectaculaire et se rassurent avant de démarrer la saison

Pour son dernier match de préparation, l'OL a concédé un match nul spectaculaire à Cesena face à l'Inter Milan (2-2) après une rencontre animée et intense.

L'OL termine sa préparation sur une note satisfaisante. Pour leur dernier match amical, les Gones ont concédé le match nul à Cesena face à l'Inter Milan (2-2) aux termes d'une rencontre spectaculaire et renversante. Portés par son capitaine Alexandre Lacazette, les joueurs de Peter Bosz ont climatisé l'enceinte italienne en ouvrant le score contre le cours du jeu sur une tête de l'ancien Gunner, parfaitement servi par Lucas Paqueta. Mis sous pression par l'intensité des Nerazzurri, les Rhodaniens ont su répondre au défi physique.

Entrée gagnante de Cherki

Les débats ont été intenses au retour des vestiaires et l'OL a su creuser l'écart grâce à Rayan Cherki, entré à la place de Tetê quelques secondes plus tôt. De retour de blessure après cinq mois d'absence, le jeune lyonnais monte peu à peu en puissance.

"Les semaines qui vont venir seront précieuses pour moi. Je suis à 80-90%, a-t-il concédé au micro de Canal+ après la rencontre. On a fait une très bonne première période, après on perd le ballon trop rapidement. On va régler les derniers réglages pour être prêt le week-end prochain. On a une très bonne équipe et j'espère qu'on pourra être complètementaires."

Les Lyonnais ont toutefois vu les Intéristes revenir dans la partie sur deux actions collectives. D'abord sur une tête de Romelu Lukaku, puis sur une inspiration géniale de Nicolo Barella. Après sept matchs amicaux (trois victoires, trois défaites, un nul), les Gones sont désormais prêts pour la reprise de la Ligue 1, vendredi face à l'AC Ajaccio au Groupama Stadium (21 heures).