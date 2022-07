OL: "Les épreuves sont derrière moi", assure Jeff Reine-Adelaïde

Après quelques matchs en fin de saison dernière avec l’Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adelaïde revient à plein régime dans le groupe de Peter Bosz, même si l'ancien du SCO Angers doit faire face à une forte adversité au milieu de terrain lyonnais. Au micro de RMC Sport, le joueur de 24 ans évoque la concurrence, son retour dans le groupe professionnel et la préparation lyonnaise.

Jeff, comment se déroule cette préparation collective ? C’est votre première depuis pas mal de temps...

Ça fait énormément de bien, ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de préparation. Ça fait aussi du bien de commencer avec le groupe, en plus il y a une très bonne atmosphère.

Le début de la préparation lyonnais a aussi été marqué par les retours de Tolisso et Lacazette...

Ça se passe super bien avec eux, on a un groupe tranquille. Ils ont de la chance de ne pas avoir été chambrés plus qu’autre chose. Ça fait du bien d’avoir des anciens Lyonnais dans ce groupe. Ils vont nous montrer la voie et amèneront leurs expériences qu’ils ont acquises dans les grands clubs où ils étaient. Je connaissais déjà très bien Alexandre, j’espère qu’on fera des grandes choses cette saison ensemble.

Mentalement, vous êtes de retour au top ?

Mentalement, je me sens très bien. Les épreuves que j’ai traversées sont derrière moi et elles me font du bien aujourd’hui. L’essentiel, c’est de prendre du plaisir sur le terrain avec mes coéquipiers. Ce sont des expériences qui ont été très difficiles pour moi, j’ai été absent pendant un an. Mais ces expériences vont m’aider pendant toute ma carrière.

Quel est votre objectif de la saison ?

Je continue de progresser et je m’entraîne le plus sérieusement possible. Avec les matchs amicaux, on monte en puissance. Mon objectif est d’être sur le terrain et d’aider le club pour cette nouvelle saison. Il y aura une belle concurrence, il y a des supers joueurs au milieu de terrain. Mais cette concurrence doit surtout nous aider à faire de grandes choses cette saison.

Après une année difficile pour l’OL, vous pensez que c’est la bonne saison pour se redresser ?

J’espère que c’est la bonne saison pour nous, pour le club. Avec le recrutement qui est effectué depuis le début du mercato, des joueurs d’expériences sont arrivés. Cette saison, avec un match dans la semaine, ça doit nous permettre d’être le plus compétitif avec le PSG. Maintenant, c’est à nous, sur le terrain, de montrer que nous sommes en capacité de faire de grandes choses et de gagner des grands matchs.

Au milieu de terrain, la concurrence sera forte, comment gérer ça ?

Oui, il y a énormément de monde dans ce secteur de jeu. Cette concurrence doit nous aider à nous surpasser, elle ne doit faire peur à aucun joueur. Ça permet aussi de ne pas se relâcher pendant la saison. Aujourd’hui à Lyon, quand un joueur est un peu moins bon, il y aura toujours quelqu’un derrière pour te pousser et c’est très important.

Aucune appréhension avant de débuter la saison ?

Aucune. Je suis très heureux et il n’y a que du bonheur qui va arriver cette saison.