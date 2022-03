Italie: Verratti autorisé à rentrer plus vite que prévu à Paris

Marco Verratti rentre déjà à Paris selon la presse italienne, quittant le rassemblement des Azzurri. Après l'élimination face à la Macédoine du Nord lors des barrages, privant à nouveau l'Italie de Coupe du monde, la Squadra Azzurra doit affronter mardi la Turquie en amical.

Le mois de mars a été compliqué pour Marco Verratti. Après l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, le milieu de terrain a connu une autre désillusion. Cette fois, le joueur italien a connu la défaite avec sa sélection nationale face à la Macédoine du Nord jeudi (1-0), en demi-finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde.

Pas le seul dans cette situation

Selon les médias italiens, dont Sky, Marco Verratti ne disputera pas le match amical face à la Turquie mardi, qui a été éliminée de son côté par le Portugal (3-1). Le milieu a quitté le rassemblement ce samedi pour regagner Paris. Il ne devrait pas être le seul à manquer cette rencontre côté italien.

L'équipe de Roberto Mancini s'entraîne à Coverciano (Florence) ces dernières heures et s'envolera ce dimanche en Turquie. "Prenons-le temps de réfléchir et de comprendre avec lucidité. La seule chose à faire maintenant est de relever la tête et de travailler pour le futur", a déclaré Roberto Mancini avant ce déplacement.

Artisan de la "renaissance" des Azzurri, devenus champions d'Europe l'été dernier après avoir déjà été mis au ban du grand monde en 2018, Roberto Mancini a révolutionné le jeu italien, en portant son attention sur la maîtrise du ballon et le mouvement vers l'avant et dont Marco Verratti est l'un des éléments-clés. Reste à connaître l'avenir désormais de Mancini, sous contrat jusqu'en 2026.

Pour Marco Verratti, il a désormais quelques jours pour se remettre de ce nouvel échec avant de retrouver le Parc des Princes, le 3 avril prochain, en Ligue 1 face à Lorient. Titulaire lors de la dernière claque en date du PSG face à l'AS Monaco (3-0), l'Italien n'a plus que le championnat français à jouer en cette fin de saison.