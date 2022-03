Coupe du monde 2022: Capello critique sévèrement l’Italie et appelle à suivre le modèle allemand

Au lendemain de la désillusion de l’Italie, qui ne verra pas le Mondial 2022 après sa défaite jeudi soir contre la Macédoine du Nord, Fabio Capello a critiqué le modèle italien et appelé à copier les Allemands.

Ancien entraîneur de la Juventus, du Milan AC et de l’AS Roma, Fabio Capello n’a jamais été sélectionneur de l’Italie mais il a son idée sur les raisons de l’échec de la Squadra Azzura, qui ne participera pas à la Coupe du monde cette année au Qatar. "L’explication est très simple: je dis depuis longtemps que nous copions le football de Guardiola d’il y a 15 ans", a regretté l’Italien sur Sky.

"La Macédoine nous était supérieure sur le plan physique, en termes de dynamisme, de force, de détermination, a souligné Capello. Tout est clair : tant qu’on ne comprend pas que le modèle à copier est celui des Allemands, on n’avancera pas. Si on veut faire comme les Espagnols, qui ont une technique supérieure, alors on le fera toujours à 50%."

"Il faut copier le modèle allemand"

Une analyse qui pointe les limites de la sélection transalpine, qui a toutefois surtout manqué d’efficacité face au but lors du match face à la Macédoine du Nord. "Il faut copier le modèle allemand, avec de la détermination, du jeu vertical et en profondeur", a insisté Capello.

D’après le coach italien, "la seule équipe en Italie qui a fait ça (jouer sur le modèle espagnol) et qui a eu des succès, c’est l’Atalanta." Le constat est donc sans appel: "Si on n’a pas compris que pour jouer en Europe, il faut jouer d’une certaine manière, on sera toujours à la traîne." Capello a terminé avec un petit tacle à destinations de la Série A. "Est-ce normal qu’un attaquant qui arrive en Italie tombe en panne alors qu’il était un joueur normal auparavant?" Bonne ambiance en Italie.