Italie: la mère de Roberto Mancini remet en cause certains de ses choix

Après avoir perdu son match de barrage contre la Macédoine du Nord (0-1), l’Italie ne participera pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans des propos tenus à Radio Uno et retranscrits par la Gazzetta dello Sport, la mère du sélectionneur Roberto Mancini revient sur certains choix de son fils.

Nombreux sont ceux qui imaginaient une alléchante finale des barrages entre l’Italie et le Portugal. Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont fait le travail en battant la Turquie (3-1), la Squadra Azzurra a sombré face à la Macédoine du Nord en perdant dans les derniers instants de la rencontre (0-1).

Roberto Mancini et ses joueurs ne pourront donc pas confirmer à la Coupe du monde 2022, les bonnes dispositions montrées à l’Euro 2021. Deux jours plus tard, cette défaite est toujours dans la tête des Italiens. Notamment dans celle de la mère de Mancini Marianna Puolo.

Dans des propos tenus à Radio Uno et retranscrits par la Gazzetta dello Sport, celle-ci regrette que son fils n’ait pas appelé Mario Balotelli dans sa liste: "J’aurais appelé Mario Balotelli, car il a une force physique incroyable et personne ne peut l’arrêter devant le but. Mais mon fils n’a certainement pas besoin de conseils." Grâce à ses 11 buts avec Adana Demirspor, le buteur avait été convoqué à un stage préparatoire en janvier dernier.

Les "erreurs" de Jorginho

Critiqué par la presse italienne pour sa performance, Gianluigi Donnarumma a vécu une nouvelle désillusion après l’élimination de la Ligue des champions avec le PSG. Même si l’Italien n’a pas été décisif dans les cages, la mère de Mancini ne tenait pas à enfoncer encore plus l’ancien Milanais: "La Macédoine n’a fait qu’un seul tir, peut-être que Donnarumma aurait pu y arriver, mais maintenant il est inutile d’en parler."

Il y a pourtant un cadre de l’équipe qui n’a pas échappé aux critiques de Marianna Puolo. Brillant à l’Euro 2021, Jorginho peine à retrouver le même impact de l’été dernier. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain a plombé les siens contre la Suisse avec son penalty raté ayant acté le match nul 1-1.

En cas de succès, les Italiens auraient être directement qualifiés pour le Mondial 2022: "Des erreurs comme celle de Jorginho nous ont coûté, je ne veux pas mettre le doigt dessus parce qu’il ne l’a certainement pas fait exprès, mais si vous partez trois penaltys…"