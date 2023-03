Equipe de France: la réponse de Deschamps sur la présence ou non de Benzema pour l'hommage aux internationaux retraités

Vendredi, en marge de la réception des Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, une cérémonie va être organisée pour honorer les internationaux récemment retraités (Lloris, Varane, Benzema, Matuidi, Mandanda). Alors que, selon nos infirmations, Benzema ne sera pas présent, Didier Deschamps s'est exprimé sur le sujet ce lundi en conférence de presse.

Le sujet lui a forcément décroché un large sourire. "Elle est gentille sa question", s’est amusé Didier Deschamps ce lundi lorsqu’il a été interrogé en conférence de presse sur l’hommage organisé aux internationaux retraités. Vendredi, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema, Blaise Matuidi et Steve Mandanda doivent être honorés en marge de France-Pays-Bas au Stade de France (20h45, éliminatoires de l’Euro 2024).

Avec la passe d’armes médiatique entre le sélectionneur et Benzema, cet hommage a pris une tournure un peu plus polémique concernant la présence ou non du Ballon d’or 2022. Selon nos informations, l’attaquant madrilène, qui s’en est récemment pris à Deschamps dans des stories sur Instagram au sujet de son forfait lors de la Coupe du monde au Qatar, sera absent de cette cérémonie. Ce qui n’a pas empêché Deschamps d’échapper à une question sur ce thème ce lundi.

Deschamps: "Ce n'est pas moi qui envoie les invitations"

"C'est prévu, après ce n'est pas moi qui gère ça, ce n'est pas de mon ressort, a-t-il botté en touche. C'est une demande de la fédération. Je serai amené à voir les joueurs, ou pas parce qu’il y a le match. Mais on se devait de le faire vis-à-vis de ces joueurs-là, faire en sorte que ça soit bien fait mais que ça ne perturbe pas l’actualité du moment avec match."

Relancé sur le sujet, Deschamps a bien fait comprendre qu’il n’évoquerait pas le cas de Benzema. "S’ils seront tous là? Je n'ai pas la réponse, ce n'est pas moi qui envoie les invitations, ce n’est pas de mon ressort", a-t-il glissé.

Jeudi, lors de l’annonce de la liste pour ce rassemblement, le sélectionneur s’était exprimé sur sa brouille avec Benzema en indiquant qu’il ne souhaitait plus commenter cette affaire. "Je ne regarde pas les réseaux sociaux, a expliqué le coach des vice-champions du monde. C’est un sujet qui peut amener à des débats et des polémiques. Je vous le dis très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer dernièrement pour dire ce qui s’était passé. C’est un sujet pour moi qui est clos, qui est derrière. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit."