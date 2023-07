"Je pensais que c’était une fausse information", la surprise Benjamin Mendy à Lorient

C’est la surprise du mercato. Cinq jours après son acquittement en Angleterre, Benjamin Mendy est de retour en France. Le joueur de 29 ans s’est engagé avec le FC Lorient pour deux saisons. En plein été, cette arrivée braque les projecteurs sur le club merlu.

D’habitude, le FC Lorient réserve toujours des vidéos assez novatrices en termes de communication pour ses nouvelles recrues. Cette fois, le service communication du club breton a dû se résoudre à publier 'seulement' un communiqué simpliste et quelques photos. Assez pour planter le site du club quelques minutes. Le dossier était trop sensible pour se risquer à une sortie de route dès l’annonce de la signature de Benjamin Mendy.

La surprise en interne

En interne, la publication du communiqué et du tweet ce mercredi matin a surpris tout le monde, surtout les employés qui n’étaient pas encore présents au centre d’entraînement lors de l’arrivée du joueur. "J’ai actualisé deux fois la page, je pensais que c’était une fausse information ou un piratage", sourit une petite main du FCL. Seul l’état-major du club breton était au courant de l’avancement du dossier. Une piste étudiée secrètement depuis plus d’un mois par les décideurs lorientais, avant même le verdict du procès en Angleterre. Après la décision de la justice anglaise, les dirigeants ont accéléré pour aboutir à une officialisation ce mercredi matin. La semaine dernière, devant les partenaires du club, quelques dirigeants avaient confié que la direction planchait sur un "gros coup", sans en savoir plus.

Du côté du joueur et de son entourage, le retour à la compétition était préparé depuis plusieurs semaines. Benjamin Mendy n’a plus disputé un match de football depuis le 15 août 2021. Il avait été suspendu par son club, Manchester City, où son contrat s'est achevé fin juin et arrive donc libre à Lorient. Des pistes comme l’Olympique de Marseille ont été explorées ces dernières semaines pour un retour en France. De source proche du club phocéen, le joueur n’a jamais été formellement proposé à l'OM.

Un retour sur les terrains… d’entraînement

Dans la foulée des photos dans le centre de vie lorientais, Benjamin Mendy a chaussé les baskets et déplié pour la première fois la tenue d’entraînement du FC Lorient avec le numéro 5 afin de réaliser une séance individuelle avec un préparateur physique. Des tours de terrain pour la reprise après plus d’un an et demi d’arrêt du haut niveau. Comme indiqué par RMC Sport depuis plusieurs mois, le joueur s’est toujours entretenu physiquement en Angleterre, même pendant son procès.

Et même si visuellement le joueur donne une bonne impression, il va falloir un peu de temps pour le revoir sur un terrain lors d’un match professionnel. Encadré par Régis Le Bris, la préparation physique de l’été sera capitale pour la suite de son année. Certains supporters se questionnaient hier sur une présence dès la première journée de Ligue 1 face au PSG.

Quel accueil chez les supporters ?

Un défi sportif. Et un défi médiatique. Le retour inattendu du champion du monde 2018 en France met un coup de projecteur sur le FC Lorient. Le début de saison des Merlus risque de passionner les médias. Mercredi, au centre d’entraînement du club, très peu de supporters… et de caméras. En revanche, un petit contingent d’agents de sécurité pour 'essayer' de conserver un huis clos autour de l’équipe première.

Du côté des supporters lorientais, l’accueil est plutôt positif. Certains rencontrés mercredi dans les rues de Lorient ne souhaitent pas apparaître face à la caméra pour donner un avis sur ce dossier sensible. "C’est une très bonne nouvelle pour le club et pour le joueur, qui va pouvoir se reconstruire, je pense que Lorient va l’aider pour remonter la pente, affirme Matéo, supporter du club. Je suis carrément prêt à acheter son maillot. C’est un bon nom Benjamin Mendy pour Lorient, pour moi il a été jugé non-coupable, la justice a fait son travail, il doit maintenant penser à son avenir."

Mathieu, son ami, poursuit: "Même s’il a été jugé non-coupable, certains vont toujours se dire 'Il a peut-être fait quelque chose'. Les conditions ici sont parfaites avec un environnement assez calme qui lui permettront peut-être de se remettre de ses émotions des dernières semaines." Le calme breton pour Mendy, un élément capital dans son choix de signer à Lorient.