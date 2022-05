Journée contre l'homophobie: Maracineanu regrette le boycott de Gueye qui "va obscurcir la belle image que veut donner le football"

Roxana Maracineanu a réagi à la décision d’Idrissa Gueye de ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+, samedi, lors de Montpellier-PSG en Ligue 1 (0-4). La ministre déléguée chargée des Sports pointe "le flou" qui entoure les contrats des joueurs sur ces questions.

Son choix fait énormément réagir depuis qu’il a fuité dans la presse. Idrissa Gueye a décidé de boycotter le déplacement du PSG à Montpellier, samedi en Ligue 1 (0-4). En cause? Son refus de porter un maillot au flocage arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBTQ+. Une initiative mise en place par la Ligue de football professionnel depuis 2019 à l’approche du 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie. L’international sénégalais n’a pas souhaité s’associer à la mobilisation générale.

De quoi faire réagir Roxana Maracineanu, entre prudence et condamnation. "Idrissa Gueye n’a ni communiqué, ni démenti. Si jamais il y a une prise de position, elle serait bien sûr tout à fait regrettable dans un pays comme le nôtre, par rapport à ce combat qu’on mène en lien avec les fédérations sportives et la Ligue. Au-delà du football, a confié la ministre déléguée aux Sports. C’est quelque chose qui va obscurcir la belle image que veut donner le football, que cherche à donner la Ligue en s’engageant dans cette campagne de communication, qui va de plus en plus loin et valorise aussi les associations que nous co-finançons. Pour sensibiliser et éduquer les futurs sportifs à cette bienveillance, cette tolérance que doit continuer à être le sport".

"Je ne vais pas me substituer au PSG"

L’ancienne nageuse ne réclame pas pour autant de sanctions contre Gueye. "Je ne vais pas me substituer à l’employeur, lâche-t-elle. Il y a un flou dans les contrats des joueurs sur ces thèmes. Je ne sais pas exactement comment les clubs ont traduit la demande de la Ligue auprès de leurs salariés. Je crois que c’est quelque chose d’incitatif. Parce que sur ces thèmes, qui doivent faire consensus, ça ne peut être que de l’engagement volontaire. Tout le monde doit prendre des responsabilités et se mettre d’accord. C’est comme ça qu’on va bouger les choses, pas avec des sanctions sur des propos qui n’ont pas été clairement assumés."

Et d'ajouter: "Il faut qu’au niveau des clubs, ils arrivent à se poser les bonnes questions. Je ne sais pas ce qu’il y a marqué dans le contrat de Gueye par rapport à ces sujets, mais on espère qu’à l’avenir, les contrats entre les joueurs et leurs employeurs mentionneront aussi ces situations."