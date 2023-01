Justice: décision repoussée dans le conflit entre Bielsa et l'OM

Marcelo Bielsa continue de réclamer trois millions d'euros à l'OM, club dont il avait démissionné en août 2015. Le conseil des prud'hommes de Marseille devait donner sa décision ce vendredi, mais l'affaire sera finalement replaidée le 28 mars.

Le verdict semblait imminent mais il faudra encore un peu patienter. Le conseil des prud'hommes de Marseille a repoussé sa décision, attendue ce vendredi, sur la demande de Marcelo Bielsa qui réclame trois millions d'euros à l'OM, selon l'avocat de l'entraîneur argentin.

Après une première saison à la tête de Marseille en 2014/15 qui en avait fait l'idole des supporters phocéens - même si le club n'avait terminé que 4e du championnat -, le technicien avait démissionné à la surprise générale le 8 août 2015, juste après le premier match de la saison 2015/16. Bielsa avait expliqué sa décision par un désaccord avec la direction du club autour de son contrat.

En septembre 2022, il avait demandé devant le conseil des prud'hommes de Marseille trois millions d'euros à l'OM. Ses avocats, Mes Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez, avaient dénoncé "une faute" et une "stratégie déloyale" de l'OM dans la gestion de son contrat de travail. En cause, selon les représentants de l'entraîneur, le non respect d'un accord avec le président du club, à l'époque Vincent Labrune, portant sur une augmentation de 25% du salaire de Bielsa entre la première et la deuxième saisons.

L'affaire sera replaidée le 28 mars

Le club, représenté à ce moment-là par le directeur général Philippe Perez et l'avocat de l'actionnaire majoritaire de l'époque, Margarita Louis-Dreyfus, aurait écarté l'augmentation de rémunération mensuelle nette d'impôts de 185.000 euros au dernier moment, entraînant le départ de "El Loco". "L'OM a un peu magouillé le système", avait résumé la défense du coach, qui réclamait en dédommagement les salaires majorés de 25% de la saison 2015/16, soit 2.775.000 euros, un préjudice moral chiffré à 20.000 euros et un préjudice d'image et de notoriété de 180.000 euros, sans compter le règlement d'un contentieux fiscal.

L'OM avait de son côté demandé au tribunal de débouter son ancien entraîneur de toutes ses demandes. Ayant échoué à trancher, les représentants des salariés et des employeurs du conseil des prud'hommes ont reporté leur décision. L'affaire sera replaidée devant un juge professionnel le 28 mars toujours à Marseille, selon l'avocat Arnaud Ibanez.