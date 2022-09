PSG: l’invitation du président de la fédération de char à voile à Galtier et Mbappé

Après la blague de Christophe Galtier sur les déplacements en char à voile lundi, le président de la fédération de ce sport nautique a lancé une invitation aux joueurs du PSG.

Un peu de légèreté après l’indignation. Christophe Roger, président de la fédération française de char à voile (FFCV), a réagi avec ironie à la déclaration de Christophe Galtier, lundi, à une question sur les voyages en train plutôt qu’en avion. "Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là, a répondu l’entraîneur parisien. Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile!"

>> PSG-Juve: toutes les infos EN DIRECT

Invitation à une séance découverte

Interrogé par Europe 1, le dirigeant de la FFCV a invité le club parisien à une initiation à la pratique. "J’ai le plaisir de lui annoncer qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile, a-t-il souri. Il faut juste neuf heures, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher. Entre 100€ et 150€ on peut aller en char à voile, avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l’équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la fédération française aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte."

Il a précisé que l’initiation pourrait avoir lieu au Plessis-Pâté, en Essonne (91), sur l’ancienne base aérienne BA217. L’invitation pourrait inspirer Christophe Galtier ou Kylian Mbappé, qui n’ont pas encore réagi à la polémique suscitée par leurs réactions. L’entraîneur et l’attaquant se préparent à la réception de la Juventus Turin, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1) en ouverture de la Ligue des champions.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez PSG-Juve en direct

Plusieurs personnalités politiques s’indignent depuis lundi soir de leur réaction sur un sujet aussi sensible. Cela a aussi agacé les dirigeants parisiens alors que le club est sensible à l’écologie. Les voyages en train sont d’ailleurs une option étudiée en interne pour les déplacements au même titre que le car ou l’avion, régulièrement privilégiées. Selon Le Parisien, le train n’a encore jamais été choisi pour trois raisons: les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles, les critères de sécurité ne sont pas réunis, le voyage retour dans la nuit n’est pas toujours possible.