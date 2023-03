L'OL apporte son soutien à Aouar, victime d’insultes racistes après avoir choisi l'Algérie

Lyon a publié un tweet en soutien à son joueur formé au club "ainsi qu'à toutes les personnes victimes de racisme et d'actes discriminatoires": Houssem Aouar est victime de messages racistes depuis son choix de représenter l'Algérie en sélection.

Une semaine après l'annonce de son choix de représenter l'Algérie en sélection, Houssem Aouar est la cible d'insultes racistes sur les réseaux. Sa décision a provoqué la colère et les dérapages de plusieurs supporters et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Aouar n'a pas hésité à publier sur son compte Instagram une capture d'écran avec trois messages à caractère raciste reçus en trois jours. "Encu** casse-toi en Algérie et casse-toi de Lyon et de la France sale mer**" peut-on lire sur l'un des messages envoyés par un internaute.

L'OL a rapidement réagi avec un message posté sur son compte Twitter en soutien à son joueur, libre à l'issue de la saison. Le club écrit apporter "son soutien" à l'Algérien et à "toutes les personnes victimes de racisme et d'actes discriminatoires", avec pour message de fin: "Le football est universel."

Aouar pas appelé par Belmadi avec les Fennecs

Comble de l'histoire, Houssem Aouar a participé à l'automne dernier à une campagne de soutien aux victimes de cyberharcèlement, tenue par Orange. Le joueur avait posté une photo avec le hashtag #CartonRougeAuCyberharcelement.

Vendredi 17 mars, lors de Lyon-Nantes (1-1) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Houssem Aouar est rentré en jeu à la 73e minute. Le Groupama Stadium l'a alors "accueilli" avec des sifflets et une Marseillaise entonnée par quelques-uns des supporters présents dans les tribunes.

Le joueur, passé par toutes les équipes jeunes de l'équipe de France, compte une sélection avec les "A", lors du match amical face à l'Ukraine le 7 octobre 2020 (7-1). Plus appelé depuis, le binational a choisi de représenter les Fennecs mais n'a pas été appelé par Djamel Belmadi pour le prochain rassemblement et la double confrontation contre le Niger pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (reportée en janvier 2024).