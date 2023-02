L'OL en dit plus sur l’état de santé de Laurent Blanc, atteint d’une pneumopathie

Absent lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Lens dimanche (2-1), Laurent Blanc est atteint d’une pneumopathie, a indiqué le club rhodanien ce mardi.

L’Olympique Lyonnais donne des nouvelles de Laurent Blanc. Alors qu’il a dû laisser sa place à son adjoint, Franck Passi, dimanche lors de la victoire contre Lens en Ligue 1 (2-1), le club rhodanien indique qu’il est atteint d’une pneumopathie.

"L’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement, précise l’OL dans un communiqué. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc."

L'intérim de Franck Passi va se poursuivre

La pneumopathie est une infection aigue du poumon liée à un microbe, une sorte de "petite" pneumonie. Selon le CHU de Lyon, l’évolution est le plus souvent favorable grâce aux antibiotiques, cependant, "les formes graves existent notamment chez les patients fragiles. Sous traitement efficace, les symptômes s’améliorent rapidement, en quelques jours", indique l’établissement hospitalier.

D’après Le Progrès, Franck Passi va continuer d’assurer l’intérim à l’entraînement ce mercredi. C’est également l’adjoint de Laurent Blanc qui sera présent en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’OL à Auxerre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (vendredi à 21h).