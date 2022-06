OL: "On a les reins solides", Textor dément tout rachat par endettement

L'Américain John Textor, nouvel actionnaire de l'Olympique Lyonnais, a assuré ce mardi en conférence de presse qu'il n'y aurait pas de LBO (rachat par endettement) et qu'il avait les reins solides pour ce projet.

John Textor a tenu à rassurer les plus sceptiques. Depuis le rachat de certaines parts de l'Olympique Lyonnais, certains supporters du club rhodanien s’inquiètent d’un éventuel financement par LBO (un rachat par endettement). Présent en conférence de presse ce mardi aux côtés de Jean-Michel Aulas, le nouvel actionnaire a effectué une mise au point sur ce sujet.

"LBO ? Non, non, il n’y a pas de LBO. Je déteste ça, a balayé l’homme d’affaires américain. Je n'ai pas de dettes dans ma vie. C’est quelque chose d’horrible pour moi. Qu’il n’y ait pas de confusion: on est dans ce processus avec une banque d’investissement. Il a fallu mobiliser très rapidement les choses pour faire partie de la liste de personnes sélectionnées et rencontrer Jean-Michel. On a choisi de faire les choses d’une certaine façon. Avec Jamie Salter et Bill Foley (deux hommes d’affaires qui ont participé à ce rachat, ndlr), on a individuellement cette capacité d’investissement."

Textor: "On a les reins solides"

"On nous a demandé de nous assurer qu'on avait les fonds nécessaires, a poursuivi celui qui est déjà propriétaire de Botafogo et du RWD Molenbeek. Au niveau de la holding, il n'y a pas de prêteurs. On a investi avec nos fonds propres. On a les reins solides, nous achetons ces actions avec nos capitaux propres, ce n’est pas de la dette."

Au cours de cette conférence de presse, Textor en a profité pour mettre un deuxième taquet en deux jours au Paris Saint-Germain. "Je n'aime pas les projets comme le PSG. (...) Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari", a-t-il lâché.