L'OM a saisi le CNOSF pour son point de pénalité avec sursis

L'OM veut faire annuler son point de pénalité avec sursis, qui lui a été infligé par la commission de discipline de la LFP pour les incidents survenus à Angers. Le club estime que cette procédure est sans risque.

L'OM aimerait bien se débarrasser de cette épée de Damoclès. Le club a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour faire annuler son point de pénalité avec sursis qu'il traîne depuis début octobre, selon une information de L'Équipe confirmée par RMC Sport. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lui avait infligé cette sanction pour les incidents survenus à Angers (0-0), comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Ce soir-là, après des jets de pétards, plusieurs dizaines de supporters marseillais étaient sortis de la zone visiteurs pour se confronter aux ultras angevins dans la tribune voisine, avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre. Personne n'avait été blessé. Depuis, l'OM a connu de nouveaux incidents, lors du 0-0 face au Paris Saint-Germain. Ce qui a pu faire craindre que le point de pénalité avec sursis devienne effectif. La commission de discipline s'est finalement contentée de prononcer un huis clos au Vélodrome.

La sanction ne peut pas être alourdie

En quête d'un avis d'une instance indépendante, et pour tenter de ne plus faire face à cette menace du sursis en cas de nouveaux incidents causés par les supporters, l'OM a donc déclenché ce recours auprès du CNOSF. Cette requête a provoqué la tenue d'une séance entre le club et la LFP dans le cadre de la procédure dite de conciliation. Le service juridique de la Ligue surveille ce dossier.

La procédure est jugée sans risque pour Marseille. La commission d'appel de la Fédération française de football (FFF) n'ayant pas été saisie, la décision initaile ne peut pas être alourdie. Si le CNOSF rend un avis favorable à l'OM, le conseil d'administration de la LFP aura tout de même la possibilité de maintenir la sanction. Mais il sera sous pression. Le club estime donc que ce recours ne peut être que bénéfique.