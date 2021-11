OM: Ünder vers un forfait contre l’OL

Cengiz Ünder s’est entraîné à part ce vendredi, avant le match de l’OM contre l'OL dimanche. Forfait avec la sélection turque, l’ailier marseillais sera probablement absent pour le choc de la 14e journée de Ligue 1.

Vers un coup dur pour l’OM à l’heure de défier l’OL au Groupama Stadium. Si la nouvelle n’a pas encore été officialisée, Cengiz Ünder sera probablement forfait pour le choc de la 14e journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45).

A la lutte pour le podium, le club phocéen devrait ainsi être privé de l’une de ses principales forces offensives, même si son absence n’a pas encore été officialisée. Forfait avec la sélection de Turquie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en raison de douleurs au dos, l’ailier de 24 ans s’est entraîné à part ce vendredi matin.

Quatre buts en Ligue 1

Cengiz Under s’est contenté de tours de terrain à la Commanderie ce vendredi. Cette saison, le joueur prêté par la Roma a disputé onze matchs de Ligue 1 et marqué quatre buts.

En l’absence, probable, du Turc, Jorge Sampaoli s’appuiera à nouveau sur le duo Payet-Milik afin de mettre en danger la défense rhodanienne, alors que l’OM n’a inscrit que deux buts lors de ses quatre derniers matchs en championnat (une victoire et trois nuls).

"On doit chercher des explications à tout, parfois on pense qu'on peut tout résoudre mais ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des soucis de finition, des soucis dans la relation, la compatibilité entre joueurs, a expliqué Jorge Sampaoli face à la presse. [...] En ce moment on marque peu avec nos milieux et nos milieux offensifs, et Milik revient juste. Cela donne logiquement moins de possibilités de gagner. Mais il y a des matchs où on a énormément d'occasions. On doit continuer de travailler sur la finition de tout le monde pour ne pas avoir à dépendre d'une ou deux individualités seulement."

Quatrième du classement avec 23 points, l’OM voudra signer un bon résultat à Lyon pour se rapprocher du leader parisien et rester au contact de Lens et Nice. Surtout, avec une victoire à Décines, les Marseillais prendraient provisoirement sept longueurs d’avance sur l’OL (septième avec 19 pts) concurrent direct pour le podium.