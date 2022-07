OM: le nouveau maillot domicile dévoilé, avec une petite nouveauté

L’OM a révélé ce vendredi matin son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023, inspiré de la génération glorieuse des années 70. Une tunique relativement classique sur laquelle figure le nouveau sponsor principal du club olympien, Cazoo. Avec tout de même un changement notable: le retour du bleu d'autrefois.

Ce vendredi 1er juillet marque le début de la collaboration de l’Olympique de Marseille avec Cazoo. Le leader européen de la vente de voitures d’occasion en ligne remplace Uber Eats, dont le contrat expirait cet été, sur le maillot olympien à partir de la saison à venir.

Une nouvelle tunique domicile révélée ce 1er juillet par le récent deuxième de Ligue 1. Et barrée du nom de l’entreprise britannique, qui s'affiche déjà sur le maillot d'Everton et Aston Villa et deviendra aussi le sponsor maillot de Lille, Valence et de la Real Sociedad cette saison.

Le nouveau maillot de l'OM - Ligue 1 © Capture

"Une approche rétro" et "un hommage à l’histoire"

Ce maillot domicile blanc adopte "une approche rétro" et rend "un hommage à l’histoire" olympienne, assure l’équipementier principal, Puma. "En souhaitant célébrer l’histoire du club et ses racines, Puma met en avant des références à une période historique de l’Olympique de Marseille et aux traditions marseillaises: le blanc immaculé traditionnel, le liseré sur le col V, le retour du bleu mythique des années 70", poursuit la marque allemande dans son communiqué.

Un nouveau maillot des plus sobres que porteront les partenaires de Dimitri Payet et les dernières recrues olympiennes, Samuel Gigot et Isaak Touré. Mais peut-être pas Luis Henrique, proposé au FC Nantes.