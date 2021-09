Nice-OM: un supporter interpellé après un salut nazi et jugé ce vendredi

Selon la Licra, un supporter a été interpellé et sera jugé en comparution immédiate après un salut nazi lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et l'OM, stoppée le 22 août dernier après de multiples incidents. L'association, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sera partie civile.

Près de deux semaines après les incidents survenus lors de la 3e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'OM, un supporter a été interpellé selon la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme). Il avait été filmé en train d'effectuer un geste dans les tribunes de l'Allianz Riviera, qui semble être un salut nazi. Selon la Licra, cette personne sera jugée ce vendredi en comparution immédiate pour apologie de crime contre l'humanité. L'association se constituera partie civile.

Le dossier du match encore en instruction à la LFP

Pour rappel, le match Nice-OM avait été stoppé à la 75e minute sur le score de 1-0 pour les Aiglons, après des débordements survenus entre les joueurs et les supporters niçois. Dimitri Payet avait été touché par un jet de bouteille quelques instants plus tôt, lors d'un corner.

La réaction de Dimitri Payet, qui avait relancé deux bouteilles en direction de la Tribune Populaire de l'Allianz Riviera, avait provoqué une vive réaction des ultras. Certains étaient même descendus sur la pelouse pour en découdre. L'envahissement du terrain et les multiples incidents ont eu raison de la rencontre. Si le préfet avait demandé la reprise du jeu, les joueurs de l'OM avaient refusé de retourner sur le terrain.

A ce jour, la commission de discipline de la LFP n'a pas encore statué sur le résultat. Le dossier a été placé en instruction. Seules deux sanctions ont été prises lors de la première réunion de la commission, avec un huis clos total infligé à Nice pour la rencontre face à Bordeaux, le 28 août dernier. Pablo Fernandez, l'adjoint de Jorge Sampaoli, avait été suspendu de toutes fonctions officielles après avoir frappé un supporter niçois.