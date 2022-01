L’UNFP hausse le ton et appelle la LFP à "protéger" les joueurs face au coronavirus

Dans un communiqué ce jeudi, l’UNFP réagit à la situation sanitaire qui continue de bouleverser la Ligue 1. Le syndicat des joueurs semble pousser pour un remodelage du protocole sanitaire, alors que les cas positifs et les reports s’enchaînent.

"Qu’est-ce qu’attend l’UNFP pour communiquer, pour protéger les joueurs?". La voix de Jérôme Rothen a visiblement été entendue. Hasard ou non, quelques minutes après l’intervention de notre consultant dans son émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi, le syndicat des joueurs s’est (enfin) exprimé au sujet de la situation sanitaire qui se détériore en Ligue 1 et qui crée de nombreuses controverses, notamment au sujet des reports de match.

"Puisqu’il nous faut vivre, donc travailler, avec la Covid-19 depuis les premiers mois de l’année 2020, nous avons appris, à défaut de pouvoir s’en débarrasser, à mieux connaître ce satané virus. Et à s’adapter, commence l’UNFP dans son communiqué. Ainsi, être positif est une chose. S’en remettre en est une autre, et l’UNFP veut bien entendre les médecins des clubs lorsqu’ils tirent la sonnette d’alarme: un joueur qui a été positif ne peut pas reprendre la compétition trop vite au risque de mettre sa santé en danger".

L’UNFP poursuit en pointant du doigt le protocole sanitaire et en sous-entendant qu’il devrait être retravailler, alors que sa dernière version a été dévoilée ce mardi. "Le protocole sanitaire de la LFP l’a d’ailleurs intégré, mais personne ne pouvait prévoir que les cas positifs, dans certains clubs, toucheraient plus de soixante pour cent de l’effectif, poursuit le communiqué. D’après l’UNFP, il conviendrait de faire parfois montre de bon sens et d’aborder l’esprit du protocole sanitaire, mis en place pour préserver la santé des joueurs. C’est bien le plus important".

L'UNFP "estime que le bon sens doit l'emporter et que la priorité demeure de protéger la santé des joueurs".

"Un footballeur professionnel peut courir de gros risques"

Pour rappel, les rencontres sont maintenues dès lors que 20 joueurs sur un groupe de 30 professionnels sont disponibles. C’est pour cette raison que Bordeaux-OM n’a pour l’heure pas été reporté, malgré de nombreux cas dans les rangs girondins. Le club bordelais a seulement 8 joueurs positifs actuellement mais beaucoup d’autres sortent de leur isolement et ne seront pas en état de jouer ce vendredi.

"L’exigence de la compétition est telle, qu’un footballeur professionnel peut, s’il n’est pas en pleine possession de ses moyens physiques, courir de gros risques, conclut le syndicat. Ce qui n’est pas le moins du monde envisageable pour l’UNFP !"