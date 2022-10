La Ligue 1 est toujours un mauvais élève au niveau des cartons rouges

Avec trois nouveaux cartons rouges distribués ce week-end lors de la 11e journée, la Ligue 1 accentue son début de saison record en termes d'expulsions (43). Le pire ratio dans les cinq plus grands championnats européens.

40 et trois qui font 43. Après les cartons rouges de Samuel Gigot, Mohamed Camara et Emmanuel Agbadou, le championnat français comptabilise désormais 43 expulsions après onze journées (110 matchs). Un score relativement haut par rapport à la saison passée (32), mais aussi vis-à-vis de nos voisins européens, où les arbitres n'ont pas la gâchette aussi facile.

Comme rapporté par Opta, le championnat français occupe la première place, loin devant la Liga (35), la Serie A (19), la Bundesliga (18) et la Premier League, qui ne compte que sept cartons rouges en 97 rencontres.

Des cartons parfois "trop sévères"

Face à ces chiffres assez élevés, Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, avouait il y a quelques semaines que le football français était "dans la fourchette haute" par rapport au Top 5 européen. "Ça s'explique pour plusieurs raisons. On a un championnat particulièrement engagé. À paritr du moment où il y a quatre descentes sèches en Ligue 1 et en Ligue 2 cette année. Les enjeux sont importants. Nos directives sont portées sur la sécurité des joueurs, tout en continuant à ce que les arbitres servent et fluidifient le jeu", avait-t-il expliqué sur RTL.

Pascal Garibian reconnaissait néanmoins des "cartons rouges trop sévères", toujours dans cette idée de protéger les joueurs. "Nous avons librement échangé avec les entraîneurs la semaine dernière pour évoquer l'assistance vidéo. Depuis dix ans, la moyenne des cartons rouges par match en France est de 0,24." Cette saison, elle grimpe à 0,39.