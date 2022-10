OM-Sporting: deux boulettes et un rouge... Les 23 minutes catastrophiques d'Antonio Adan, le gardien lisboète

En "offrant" deux buts, avant de récolter un carton rouge pour une main évitable en dehors de sa surface, Antonio Adan a permis à l'OM de prendre l'ascendant sur le Sporting CP, mardi soir en Ligue des champions.

Après l'ouverture du Sporting CP au bout de 51 secondes, dans un Vélodrome à huis clos, une soirée cauchemardesque était à craindre mardi soir pour l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Il s'avère finalement que le gardien adverse, Antonio Adan, a plombé les visiteurs portugais avec une prestation catastrophique qui a pris fin à la 23e minute... avec un carton rouge. Pour être très précis, il se trouve même que ses malheurs se sont concentrés sur une période de dix minutes.

· Un but gag pour relancer l'OM

Tout a commencé à la 13e minute. Mis sous pression par Alexis Sanchez, le portier espagnol tente malgré tout de relancer avec un dégagement. Mais le ballon rebondit directement sur l'international chilien et part mourir au fond des filets. Ce qui permet à l'OM d'inscrire son premier but européen de la saison et d'égaliser.

· Une autre erreur de relance dans la foulée

À la 16e minute, nouveau problème de relance pour Antonio Adan. Après avoir concédé un but d'Alexis Sanchez refusé pour hors-jeu (sur lequel il échoue à capter un ballon qu'il repousse plein axe vers Alexis Sanchez), l'ancien gardien du Real Madrid joue le coup franc. Le ballon atterrit droit sur Matteo Guendouzi, esseulé aux 40 mètres. L'OM peut jouer tranquillement ce cadeau. Jonathan Clauss finit par centrer et trouver Amine Harit dans la surface. Pas aidé par sa défense, mais mal placé, le dernier rempart du Sporting est trop attentiste et concède le but du 2-1.

· Un main hors de la surface pour enfoncer le clou

Puis à la 23e minute, alors que le latéral marseillais Nuno Tavares joue un duel aérien aux 20 mètres, Antonio Adan sort de son rectangle pour s'interposer et boxer la balle du poing droit. L'arbitre laisse l'avantage à l'OM, puis revient à la faute. La sanction est logique pour cette main en-dehors de la surface: carton rouge.

Le Sporting se retrouve alors à dix et Marcus Edwards est contraint de céder sa place au gardien remplaçant Franco Israel... qui s'est rapidement distingué en ratant sa sortie sur le but du 3-1, marqué sur corner par Leonardo Balerdi.