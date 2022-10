Ligue 1: l'aveu de Pascal Garibian sur les cartons rouges "trop sévères"

Invité de RTL ce samedi soir, Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage français, a reconnu que le nombre de cartons rouges distribués dans les championnats français (Ligue 1-Ligue 2) était très élevé, reconnaissant que certains étaient même "trop sévères".

Depuis le début de la saison, les arbitres français ont la gâchette facile. Avant le début de la 9e journée de Ligue 1, pas moins de 34 cartons rouges ont été distribués (une moyenne de 4,25 par week-end). Un 35e s'est même ajouté à la liste puisque Nyamsi a été exclu face à Rennes lors de la défaite de Strasbourg ce samedi (1-3). Une statistique bien plus élevée que chez nos voisins européens, que ce soit en Liga (3,50), en Serie A (2,14), en Bundesliga (1,71) et en Premier League (0,57).

Le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garibian, reconnaît que le football français est "dans la fourchette haute" par rapport au Top 5 européen. "Ça s'explique pour plusieurs raisons. On a un championnat particulièrement engagé. À paritr du moment où il y a quatre descentes sèches en Ligue 1 et en Ligue 2 cette année. Les enjeux sont importants. Nos directives sont portées sur la sécurité des joueurs, tout en continuant à ce que les arbitres servent et fluidifient le jeu", a-t-il expliqué sur RTL samedi.

Le DTA veut que les arbitres soient respectés

Pascal Garibian reconnaît néanmoins des "cartons rouges trop sévères", toujours dans cette idée de protéger les joueurs. "Nous avons librement échangé avec les entraîneurs la semaine dernière pour évoquer l'assistance vidéo. Depuis dix ans, la moyenne des cartons rouges par match en France est de 0,24."

Le Directeur technique de l'arbitrage souhaite que les arbitres soient plus respectés : "À partir du moment où, sur le terrain, les joueurs respectent l'arbitre, c'est beaucoup plus facile de dialoguer (...) les arbitres sont harcelés par plusieurs joueurs, et le dialogue n'est pas possible". Des directives ont donc été données : "nous avons demandé aux arbitres d'être fermes, tout en s'appuyant sur les capitaines" pour dialoguer.