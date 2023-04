La mère de Kylian Mbappé raconte les dessous de la colère de son fils envers le PSG pour la campagne de réabonnement

Fayza Lamari, présidente de la société qui gère les droits d'image de Kylian Mbappé, est revenue, pour Public Sénat, sur l'épisode de la polémique suscitée par la réaction du joueur à une vidéo publiée par le Paris Saint-Germain.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain dévoilait un clip promotionnel pour la campagne de réabonnement mettant en scène quasi exclusivement Kylian Mbappé. Le prodige y tient en effet une place très importante, voire trop importante à son goût. Si bien qu’il avait vivement - et très rapidement - réagi en dénonçant l’utilisation de son image: "Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain."

"On nous a prévenus de la captation d’images mais on ne savait pas à quoi ça servait", a expliqué la mère du joueur, Fayza Lamari, laquelle participait samedi à un débat sur Public Sénat. La question du droit à l’image individuel est devenue récurrente avec le prodige de Bondy, qui en a fait l’un de ses combats majeurs depuis qu’il a émergé comme l’un des joueurs les plus influents de la planète.

"C'est rentré dans l'ordre très rapidement"

"Il était en colère, a reconnu Fayza Lamari, présidente de de KEWJF la société qui gère les droits d’image de Kylian Mbappé. Il m'a appelée comme il le fait souvent quand il décide de passer à l'action sur les réseaux sociaux, il prend le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi et merci àen même temps je lui disais que ce n'était pas le moment de réagir: 'laisse couler, il sera toujours temps de rétablir la vérité'. Ce à quoi il a répondu: 'non je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je vais les assumer'. C'était à chaud, avec son cœur, parce qu'il est entier."

Le coup de gueule de Kylian Mbappé a entraîné le retrait de la vidéo, qui est ensuite réapparue. L’épisode a fait grand bruit mais le malentendu n’a pas jeté un coup de froid sur les relations entre l'attaquant et le club de la capitale, comme ont pu le craindre (ou l’espérer) certains supporters. "C'est passé, assure Fayza Lamari. Il a juste répondu comme un enfant qui est né avec les réseaux sociaux. C'est rentré dans l'ordre très rapidement, il n'y a pas eu de conflit particulier. Kylian, l'argument qu’il avance, c’est le positionnement dans ce vestiaire. Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou qu’il parte, les hommes passent, mais le club reste."